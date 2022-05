Hunch ne va plus: Netflix a une nouvelle série la plus regardée dans le monde

in

La série colombienne Pálpito était en tête du Top 10 mondial de Netflix, mais un nouveau titre l’a arrachée à la première place. Regardez ce que c’est !

©NetflixPálpito ne va pas plus loin : Netflix a une nouvelle série la plus regardée dans le monde.

le service de streaming Netflix traverse son pire moment après le rapport qui indiquait une baisse de 200 000 abonnés, mais il ne fait aucun doute qu’ils continuent à diriger le contenu destiné aux plateformes. Une fois de plus, ils ont renforcé l’une de leurs principales caractéristiques d’avoir des versions qui atteignent un grand nombre de vues en quelques jours. Il y a un nouveau leader du Top 10 !

Bridgerton Oui anatomie d’un scandale partagé le haut du classement principal de l’audience ces dernières semaines, jusqu’à ce qu’ils soient dépassés par Pressentiment. Ce feuilleton colombien, qui vient de confirmer sa deuxième saison, a captivé les internautes dès le premier instant, mais leur considération a changé, puisqu’en ce moment la série la plus regardée dans le monde est Ozark.

Selon la mise à jour FlixPatrol, le show créé par Bill Dubuque et Mark Williams se positionne comme le plus choisi dans différents pays, après être revenu au catalogue avec de nouveaux épisodes vendredi 29 avril dernier. Sa fureur instantanée est due au fait que la deuxième partie de sa dernière saison est arrivée avec les 7 derniers chapitres qui définiront l’avenir de la famille Bryde.

« » Ozark « est un drame moderne captivant qui raconte le parcours de la famille Byrde, de leur vie ordinaire dans la banlieue de Chicago à leur dangereuse entreprise criminelle dans les Ozarks, dans le Missouri. La série examine en profondeur le capitalisme, la dynamique familiale et la survie. à travers les yeux d’Américains inhabituels »avance son synopsis officiel.

Outre le succès en termes de vues, les critiques positives reçues des critiques se démarquent, comme sur Rotten Tomatoes, où ils ont obtenu une approbation de 89% avec un consensus général qui dictait : « Ozark n’a pas encore été clair, mais ses performances captivantes et son suspense tendu indiquent que le clan Byrde est toujours aussi divertissant et plein d’esprit ». Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura un spin-off à l’avenir, mais jusqu’à présent, l’une des meilleures séries de Netflix.

