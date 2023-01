Hunch, l’humour impensable que donne le vrai Mexique

pas de spoilers

Pressentiment, un film de José M. Cravioto, raconte l’histoire de la curieuse tentative de voler un millionnaire à Melate. Vous pouvez le voir sur Paramount Plus.

Hunch, un film de José Manuel Cravioto, peut être vu sur Paramount Plus (Photo : Paramount+)

Il y a des événements tellement absurdes et improbables qu’ils ne peuvent avoir lieu que dans la vraie vie. Même l’esprit le plus spirituel n’invente pas de telles situations naïves ou grossières à partir de l’imagination pour une fiction. Et c’est que la réalité est une immense fabrique d’anecdotes où les êtres humains sont capables de créer des histoires impensables basées sur leurs actions sans précédent. Par exemple, des vols maladroitement commis.

Tout au long de l’histoire, des agressions si mal exécutées qu’elles deviennent des épisodes d’humour involontaire ont été enregistrées. L’incroyable de ces expériences criminelles ratées a attiré le cinéma, un art qui se nourrit à son tour de cette réalité pour transférer l’apparent irréel sur le plan de la fiction et le raconter à partir de différents genres cinématographiques.

Rappelez-vous juste l’extraordinaire Après-midi de chien (1975), de Sidney Lumet. C’était un film qui mêlait une comédie subtile à un thriller pour raconter un vol de banque sans argent planifié par un homme qui voulait payer l’opération de changement de sexe de son mari anonyme. Bien que la fin des assaillants soit tragique dans le film, le développement du braquage et la maladresse de la police lors des négociations (car il y a une drôle de prise d’otage) ont été façonnés par le fait réel de cet événement.

Dans cette veine d’absorber une vraie anecdote pour la raconter à travers la comédie et le thriller, c’est ainsi que nous trouvons Pressentiment (2022), de Juan Manuel Cravioto. Le réalisateur reprend l’escroquerie à un million de dollars que les fonctionnaires, aides de camp et responsables de l’enregistrement des tirages du Forecast ont tenté de commettre en 2012 avec la collecte du prix Melate. Cela aurait pu être le vol parfait s’il n’y avait pas eu les choses stupides qu’ils ont faites lors de la collecte de l’argent, qui a donné le ton aux autorités pour découvrir la supercherie.

C’était l’une des nouvelles les plus surréalistes du Mexique contemporain. Cravioto, en tant que scénariste et réalisateur, l’a sauvé de l’oubli pour produire un film divertissant qui place le spectateur dans une position pas toujours facile à atteindre, encore moins dans le présent actuel du pays. Qui? Compatissez avec les criminels. Quelque chose comme ce qui s’est passé avec Ocean’s Eleven (2001), de Steven Soderbergh. Ne fermons pas les yeux ; un rêve ou une illusion momentanée a été de gagner à la loterie ou de cambrioler une banque comme dans les films. Bien sûr, tant que ce n’est pas comme chien après-midi.

Éprouvé comme un réalisateur qui connaît son métier et qui aime jouer avec les genres cinématographiques, Cravioto a trouvé dans la comédie un conduit pour faire le cinéma qui l’intéresse et les histoires qu’il veut raconter. Mais évitez les blagues et les sketchs télévisés. Au contraire, sa grâce l’accommode avec une subtile harmonie dans ce qui pour ses personnages est tragédie ou peur. De la même manière, sa comédie est permissive et s’accommode de genres comme le thriller, ce qui donne du suspense au cheminement de ses personnages. En revanche, le public a la possibilité d’assister avec humour aux parcours des protagonistes.

Les personnages du casting composé de Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Michelle Renaud, José Sefami, Kristyan Terrazas et Adrián Vásquez ils ont le trait de ne pas être vertueux ou talentueux en quoi que ce soit, c’est-à-dire de simples mortels comme n’importe quel individu. Cela influence également de manière positive de sympathiser avec leur cause, comme c’est le cas avec les cinq amis qui cambriolent un casino à Cinq Nacos attaquent Las Vegas (1987), par Alfredo B. Crevenna.

Pressentiment est une comédie fusionnée avec un thriller qui, en plus de provoquer une bonne dose de divertissement, nous rappelle que dans le vrai Mexique tout est possible et que l’invraisemblable peut être drôle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?