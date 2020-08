Hummer revient en tant que super SUV électrique de 1000 chevaux

Avec le lancement initialement prévu pour le 22 mai, le GMC Hummer EV a vu la pandémie de Covid-19 contraindre sa divulgation à être retardée.

Ainsi, à une époque où l’on était censé connaître la réincarnation de l’emblématique Hummer, on continue de devoir se contenter de plus de provocateurs taquin.

Malgré tout, cette fois, GMC – Hummer ne revient pas en tant que marque, mais en tant que modèle, portant le symbole GMC – a décidé de révéler un peu plus son nouveau modèle et il y a quelques détails qui ressortent.

Hummer «pro-environnement»

La plus grande nouveauté du Hummer pour le 21ème siècle est le fait qu’il soit… 100% électrique, comme l’acronyme EV le laisse déjà deviner. Il ne pouvait pas être plus éloigné du Hummer que nous connaissions, considéré comme un symbole de «tout ce qui n’allait pas dans le monde», à un moment où la discussion sur le changement climatique et les mouvements anti-SUV atteignait son apogée médiatique.

Désormais, à son retour, même le géant Hummer a dû s’adapter à la nouvelle époque, se présentant comme un énorme super SUV 100% électrique … ou plutôt, un «Super Truck» électrique, selon ce que l’on voit dans la vidéo. Afin de corroborer cette définition, et bien que les données techniques finales concernant le nouveau Hummer EV restent dans le «secret des dieux», certaines spécifications ont été avancées.

Selon GMC, le nouveau Hummer EV sera en mesure de prendre en charge des batteries avec des capacités comprises entre 50 et 200 kWh. La puissance augmentera à environ… 1000 chevaux (!) et le couple (autour de la roue) doit être proche de 15 000 Nm.

Tout cela devrait permettre au modèle, dont le lancement est prévu à l’automne 2021, de 0 à 96 km / h (60 mph) en seulement 3 secondes – un Hummer capable de s’attaquer aux super sports?

Enfin, toujours dans le domaine de l’actualité du nouveau GMC Hummer EV, on apprend que ce sera l’un des 22 modèles qui en 2023 comportera le système de conduite semi-autonome Super Cruise – déjà disponible sur certaines Cadillac – et que il sera possible de le recharger dans des chargeurs d’une puissance allant jusqu’à 350 kW.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂