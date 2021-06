Hümeyra de « Femme », qui est-elle : profil, carrière, photos et tout sur Fazilet

« Femme« Est devenu le feuilleton turc préféré de millions de téléspectateurs à travers le monde. Coproduit par Med Yapım et MF Yapım pour Fox Turquie, « Kadin » a été vendu dans plus de 50 pays, dont l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et le Brésil.

PLUS D’INFORMATIONS: « Femme » : quand la fin de la telenovela turque sera-t-elle diffusée sur Antena 3 et combien de chapitres restent-ils

Protagonisée par zge Özpirinçci, « Kadin« Est-ce un mélodrame qui a conquis la moitié du monde, basé sur le drame de Bahar, une jeune veuve qui est suivie par le malheur depuis qu’elle est petite. Bahar vit avec ses deux enfants dans un quartier très pauvre après la mort de son mari, Sarp, dans un accident.

Selon la bande-annonce de la troisième saison de « Kadin », un autre personnage du feuilleton turc mourra plus tard. Par ailleurs, de nombreux autres événements jalonneront le chemin de Bahar Jusqu’à ce qu’il ait une fin dont on ne sait pas s’il sera heureux ou s’il lui arrivera autre chose qui changera à nouveau sa vie.

PLUS D’INFORMATIONS: « Femme » : quel sera le nouveau planning de « Kadin » sur Antena 3 pour ses derniers épisodes

Quelque chose est sûr en cette saison de « Femme« et c’est que de nouveaux personnages seront introduits qui auront une influence sur ce qu’il vivra Bahar, parmi eux l’écrivain Fazilet Aşçıoğlu, joué par l’actrice Humeyra. Pour le public, ce personnage a laissé beaucoup de curiosité pour en savoir un peu plus sur qui l’incarne et c’est ce que l’on sait de son interprète.

QUI EST HÜMEYRA, ACTRICE QUI JOUE FAZILET DANS « MUJER »

Après la mort prématurée de son père, il s’installe avec son oncle à Londres. (Photo: Moviefit)

Fatma Hümeyra Akbay née 15 octobre 1947, est une actrice, chanteuse, auteur-compositeur et parolier turque. Dans la décennie de 1970 était une chanteuse et actrice exceptionnelle. Sa popularité parmi la nouvelle génération a augmenté au cours de la décennie de 2000 avec comédie « Avrupa Yakasô » et le long métrage « Mon père et mon fils » dirigé par Çağan Irmak.

Dans la décennie de 1970, ses chansons « Kördöm », « Navire Silencieux », « Trente Cinq Âges » ils ont eu beaucoup de succès. Ses derniers albums « Suicide passionnément », futile ils étaient hors du courant dominant. « Passion-suicide » C’était l’un des premiers exemples de chansons de rap turc.

Élevée en Égypte par le travail de son père, elle a reçu une éducation rigoureuse, a appris à parler quatre langues et a étudié le ballet dès l’âge de cinq ans. (Photo : Instagram)

Il fait ses débuts au théâtre. Ses débuts d’acteur dans un long métrage ont été « Talihli Amele ». Au 1985, avec l’entreprise « Ortaoyunculaire » de Ferhan Şensoy, a participé à la pièce « İçinden Tramvay Geçen Şarkı ». Au 1986, il a gagné Orangé doré à la meilleure Actrice de soutien avec sa performance dans « Asiye Nasil Kurtulur « dans le Festival du film d’Antalya.

Elle a également reçu le prix d’honneur « Apollon éclairant » dans le 10e Rencontre internationale d’histoire du cinéma d’Istanbul au 2007. Elle a épousé et divorcé de l’acteur Fikret Hakan et plus tard du directeur mer Kavur. Après s’être séparé, il est retourné en Turquie et s’est concentré sur le théâtre, ainsi que le cinéma jusqu’à ce qu’il obtienne sa place dans « Kadin ».

PHOTOS DE HÜMEYRA

Il apprend le graphisme et commence à jouer de la guitare et à composer. (Photo : Twitter)

En 1969, il commence sa carrière musicale et sort un premier album à succès. (Photo : Sozcu)

Après seulement un mois de mariage avec l’acteur Fikret Hakan, elle a déclaré avoir été victime de violences conjugales. (Photo : Haberturk)

Après leur séparation, il s’installe à Paris, où il publie son premier album en français. (Photo : Med Yapım / MF Yapım)