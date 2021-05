Humble Bundle lance un pack caritatif pour collecter des fonds pour COVID

Baba is You, Undertales ou Titan Quest font partie d’une association caritative Humble Bundle pour le COVID qui lance la plate-forme.

La plate-forme de pack la plus célèbre au monde a publié un nouveau pack. Et cette fois, 100% de ce qui est retiré par lui ira directement à la charité. On parle de l’association caritative Humble Bundle pour COVID qui comprend, pour moins de 20 €, une bonne pile de jeux et de logiciels en général.

Vous pouvez trouver le pack sur leur site Web où il est expliqué ce qu’est exactement ce Humble Heal, comme ils l’ont nommé. Les bénéfices iront à des associations telles que Direct Relief, Médecins sans frontières (MSF), International Medical Corps (IMC) et GiveIndia. Tout cela pour atténuer la pandémie qui, malheureusement, frappe actuellement le Brésil et l’Inde avec une grande force.

Le pack comprend non seulement des jeux, mais également quelques livres et logiciels PC. Le tout gratuit de CRM et avec des clés Steam. Plus précisément, nous avons 24 jeux qui mélangent tout, des jeux indépendants à certaines productions majeures.

Plus que des jeux

Mais comme nous en avons discuté, ce n’est pas la seule chose dans le peloton. Il existe également des livres et des logiciels inclus dans le package. Peut-être que ce qui vous intéresse le moins, ce sont les premiers, puisqu’ils sont en anglais. Mais il y en a quelques-uns intéressants.

L’art de la conversation captivante Comment être confiant, charismatique et sympathique dans n’importe quelle situation

Ultimate Sh * t Hits le guide de survie des fans

Tu peux tout faire

Compétences d’adaptation: outils et techniques pour chaque situation stressante

Un * ck Your Worth: Surmontez vos émotions liées à l’argent, valorisez votre propre travail et gérez les pannes financières dans un hellscape capitaliste

Eff cela! Méditation: 108 conseils, astuces et idées lorsque vous vous sentez anxieux, stressé ou dépassé

Locke & Key Vol.1: Bienvenue à Lovecraft

Red Sonja: pétitionner la reine

En ce qui concerne les programmes PC, nous avons ces quatre:

Créateur de musique: édition Hip Hop

Ashampoo WinOptimizer 18

Ashampoo Backup Pro 14

Optimiseur de photo Ashampoo 7

Si vous êtes intéressé, le pack est à moins de 20 €, c’est donc une bonne opportunité pour obtenir ces bijoux et, accessoirement, de l’aide,