Humberto Vélez revient comme la voix d’Homer Simpson grâce à Disney +

Il aura fallu quinze ans à Humberto Vélez pour enfin pouvoir réinterpréter Homero Simpson, l’une des voix les plus emblématiques de l’histoire moderne du doublage latino-américain. Et bien que son retour ne soit pas entièrement définitif, on peut rendre grâce à cet événement inédit grâce à un nouveau court métrage Disney+.

Vélez aura une participation spéciale au sein du casting de voix latino-américaines dans « The Good, The Bart and The Loki », un court métrage dans lequel Disney fera un croisement entre deux de ses propriétés les plus précieuses à l’heure actuelle : Les Simpsons et les personnages de Marvel Comics.

Cette nouvelle mini-aventure animée figurera dans son doublage original avec la voix de Tom Hiddleston interprétant à nouveau le dieu du mensonge et de la tromperie, racontant comment le prince asgardien fait face à son exil en même temps qu’il s’affrontera contre « ses adversaires les plus coriaces jusqu’à présent : Les Simpson et les héros les plus puissants de Springfield ».

Bien qu’il ne s’agisse que d’un court métrage de 5 minutes, les fans de « Les Simpsons » seront heureux de savoir que les voix originales de Bart et Lisa, les deux autres membres de la famille jaune avec dialogue, sont également de retour, ramenant un peu du ancienne gloire du spectacle.

Le casting original de « Les Simpsons » a joué leurs personnages respectifs pendant 15 ans, jusqu’en 2005, Vélez et compagnie ont dû quitter leurs postes lorsque la compagnie « Recordings and International Dubbing » et « l’Union mexicaine de l’ANDA » sont entrés en conflit sur le salaire. problèmes, licenciant les acteurs de la série sans offrir la possibilité de doubler le film en 2007.

La voix de Bart a de nouveau été donnée par Claudia Motta, tandis que Lisa a été interprétée par Patricia Acevedo. De plus, Loki a la voix de Pepe Vilchis, qui l’a joué depuis sa première apparition dans le MCU. « Le Bon, Le Bart et Le Loki » est désormais disponible sur Disney+.