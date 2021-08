Humankind 30 Hour Review – 4X à son meilleur, mais il reste encore du travail à faire

Humanité est un jeu gigantesque : 4X à son meilleur, le plus convaincant, le plus compliqué et le plus addictif. Le système de combat est fantastique, le style artistique et l’atmosphère sont apaisants comme devraient l’être les « jeux à un tour de plus », et la combinaison potentielle de dizaines de cultures différentes signifie qu’il n’y a jamais deux parties vraiment identiques.

Mais, il y a des problèmes. Peu de jeux 4X sont sortis sans problèmes d’équilibrage ni bugs, bien qu’au cours des trente heures où j’ai joué, il n’y ait eu qu’un seul bug révolutionnaire qui signifiait que je ne pouvais jamais terminer mon tour. Il a été traité dans le patch du deuxième jour. D’autres ont signalé des problèmes avec le lancement du jeu, même si je n’ai pas rencontré ce problème.

Tout d’abord, les points positifs. Trente heures après et j’ai à peine effleuré la surface. Il y a facilement des centaines d’heures de jeu ici. Changer de culture était un peu choquant au début – ne pas pouvoir suivre vos adversaires et le sentiment d’identité de votre propre empire est un concept difficile – mais après un certain temps, j’ai commencé à apprécier la complexité de chaque décision que vous devez prendre. Votre choix de culture a un impact significatif sur votre prochaine heure de jeu, comme il se doit.

Le combat. C’est propre, simple et facile à prendre en main. À peu près une extension du système similaire dans Endless Legend, bien que l’humanité le fasse mieux. Certains l’ont comparé à un style de batailles RTS, mais c’est vraiment un moteur tactique au tour par tour qui me fait penser plus à Xcom qu’à autre chose. Les avantages de hauteur et les bonus de flanc sont énormes. Même les unités les plus faibles peuvent vaincre des adversaires puissants avec un peu de stratégie. Les sièges sont amusants, la plupart des unités se sentent uniques et la progression à travers les époques présente de nouvelles façons d’effacer totalement vos ennemis.

La gestion et la croissance de la ville sont extrêmement satisfaisantes. Aucun autre jeu 4X ne vous permet de construire des villes comme vous le pouvez dans Humankind. Vous pouvez assembler plusieurs villes et créer une mégalopole massive couvrant un continent. L’art est magnifique, et même si l’identité de votre culture change et change assez régulièrement, vous vous retrouvez toujours attaché à vos énormes villes.

Mais c’est assez jaillissant. L’humanité a des problèmes. L’équilibre est, eh bien, un peu partout. En raison des centaines de milliers de combinaisons potentielles, vous pouvez soit faire boule de neige de manière incontrôlable, soit être totalement écrasé par une IA ennemie au niveau de difficulté maximal. Cela pourrait prendre des années pour trouver la meilleure façon de jouer au jeu. Sérieusement. Il y a autant de variables.

Et il y a des bugs. Mais c’est en quelque sorte à prévoir, et les développeurs ont été très ouverts sur la résolution des problèmes, Amplitude déployant déjà une paire de correctifs de lancement quelques heures seulement après la sortie.

D’autres plaintes incluent a) le jeu étant trop simple, ce qui n’est pas juste si vous le comparez à Civilization 6 dans toute sa splendeur DLC, b) la complication du changement de culture supprime l’engagement entre vous et les autres joueurs du jeu, ce qui est juste vrai, vraiment, et ce ne sera pas du goût de tout le monde, et enfin, le système War Support a divisé les joueurs. Certains l’aiment, d’autres le détestent. Vous devrez l’essayer vous-même.

Dans l’ensemble, cependant, si vous aimez les jeux 4X, vous apprécierez probablement Humankind. Il y a aussi beaucoup plus à venir pour ce jeu, surtout compte tenu de la prise en charge réussie d’Amplitude après le lancement de ses jeux précédents. Vous pouvez le récupérer avec Game Pass pour un dollar pour l’essayer, puis l’acheter si vous pensez qu’il est à la hauteur.