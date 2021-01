Human Traffic Director confirme que Sequel est «  prêt à partir  »

Le directeur de Trafic d’êtres humains a révélé que la suite très attendue est «prête à l’emploi».

Le classique culte mettant en vedette Danny Dyer, John Simm, Nicola Reynolds, Shaun Parkes et Lorraine Pilkington est sorti en 1999, il est donc nécessaire de le revoir.

Si vous n’avez pas vu l’original, il suit un groupe de copains lors d’un week-end folle à Cardiff.

Un mélange enivrant de plaisir, d’excès et d’une bande-son incroyablement alimentés par la drogue a fait du premier film un succès, et une suite a été répandue depuis.

Puis, en 2019 – 20 ans après le premier film – Kerrigan a révélé que Human Traffic 2: Révolution était en préparation.

Crédits: Metrodome Distribution

Maintenant, en parlant à MixMag, il a confirmé non seulement que le scénario a été écrit, mais aussi que Dyer, Parkes et Reynolds – qui ont joué Moff, Koop et Nina – sont tous de retour impliqués dans le deuxième film.

Après avoir déclaré pour la première fois lors de cette célébration d’anniversaire au Tramshead de Cardiff en 2019, Kerrigan a également réitéré que ce film serait une « réaction au Brexit ». Trafic d’êtres humains style.

Kerrigan a déclaré: « Il est temps de faire le film. Nous avons tout prévu et prêt à l’emploi. Je ne manque pas d’acteurs, de producteurs, de directeurs artistiques, de musiciens et de spécialistes des effets spéciaux qui veulent travailler sur le film.

« J’adorerais réaliser le scénario que j’ai écrit. Je pense qu’il est plus pertinent aujourd’hui que jamais. Les thèmes centraux sont la peur contre l’amour, l’argent contre l’amour et le contrôle contre l’amour. Et il s’agit vraiment de rassembler les gens. Et c’est pourquoi c’était pertinent pour le Brex-s ** t et c’est pourquoi c’est pertinent maintenant [during the pandemic]. A lire : WandaVision: à quelle heure il s'ouvre et comment regarder la nouvelle série Marvel

Crédits: Metrodome Distribution

Il a poursuivi: « C’est tout aussi amusant et fou que le premier film, mais il se déroule à notre époque. Et, vous savez, la génération rave est principalement des parents maintenant, mais il s’agit vraiment de retrouver l’esprit du temps qui a amené [the characters] tous ensemble et le deuxième film est vraiment sur la façon dont ils essaient de se réunir dans un temps complètement nouveau. »

Interrogé sur la façon dont cela s’est passé la première fois, Kerrigan a confirmé que le tournage du premier opus était « chaos, just mayhem ».

Il a ajouté: « C’était une période folle. Moi, les acteurs et l’équipe étaient tous très serrés et nous sommes tous retournés dans le même hôtel à la fin de la journée, avons bu quelques bières et collé – c’était un très spécial temps. »

Crédits: Metrodome Distribution

Danny Dyer a également déclaré pendant des années qu’il adorerait revenir au personnage de Moff, faisant référence à son rôle de « l’un de mes personnages préférés de tous les temps » en 2016.