Hulu’s Dollface annulée après la saison 2

Hulu a annulé Visage de poupée peu de temps après la première de la saison deux, TVLine a confirmé. La série comique a suivi un groupe d’amis, interprétés par Kat Dennings, Shay Mitchell, Brenda Song et Esther Povitsky, alors qu’ils naviguaient dans les relations amoureuses, les amitiés et la découverte de soi. La série a commencé à être diffusée sur Hulu en novembre 2019 et a été créée par Jordan Weiss.







Weiss, en plus de créer et d’écrire la série, a été producteur exécutif aux côtés des producteurs exécutifs Margot Robbie, Tom Ackerley et Josey McNamara de LuckyChap Entertainment, Bryan Unkeless et Scott Morgan pour Clubhouse Pictures, Nicole King et Dennings. Visage de poupée a été produit par ABC Signature Studio.

La première saison de la série a présenté aux téléspectateurs Jules, joué par Dennings, travaillant à rétablir des amitiés avec les meilleures amies de l’université Madison (Song) et Stella (Mitchell), après avoir été larguée par son petit ami de longue date, Jeremy (Connor Hines ). Les trois ont rapidement accueilli Izzy (Povitsky), un collègue de Jules chez Woöm (pensez à Goop de Gwyneth Paltrow), dans leur groupe d’amis.

Le spectacle s’appuyait parfois sur un réalisme magique pour raconter l’histoire de Jules, et grâce à son imagination débordante, nous avons rencontré une conductrice de bus Cat Lady, qui est une femme à tête de chat, et avons vécu une Magicien d’Oz-épisode thématique impliquant, bien sûr, une paire de chaussures rouges. La première saison mettait en vedette Beth Grant (Le projet Mindy), Malin Akerman (La société utopique), et Matthew Gray Gubler (Esprits criminels) dans des rôles récurrents, et Macaulay Culkin (American Horror Story : Double long métrage) et montrent la productrice exécutive Margot Robbie dans des rôles d’invités.





Visage de poupée Saison 2 récemment publiée







Visage de poupée a été renouvelée pour une deuxième saison en janvier 2020, mais en raison de la pandémie de Covid-19, la production a été retardée. La deuxième saison a été publiée plus de deux ans après l’annonce du renouvellement, le 11 février 2022. L’émission a abordé la pandémie et a débuté avec Jules et Madison mis en quarantaine ensemble. Madison, qui travaillait à domicile, perd son emploi. La deuxième saison présentait moins de fantasmes de Jules et se concentrait davantage sur les problèmes relationnels, le renforcement de la communication dans les amitiés féminines et l’évolution des objectifs de carrière.

La deuxième saison comportait des rôles récurrents de Luke Cook (Aventures effrayantes de Sabrina), Lilly Singh (La vie en morceaux), et Corinne Foxx (Battre Shazam) et des apparitions invitées de Gilles Marini (Frères soeurs) et Jennifer Grey (Le jour de congé de Ferris Bueller).





La décision d’annuler Visage de poupée arrive rapidement après la sortie de sa deuxième saison. Bien qu’aucune déclaration officielle n’ait été donnée sur les raisons pour lesquelles le streamer a décidé de débrancher la prise, les critiques de la deuxième saison de l’émission étaient moins favorables. L’émission comptait 20 épisodes, qui sont tous actuellement diffusés sur Hulu.





