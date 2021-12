Hulu révèle un premier aperçu de la saison 3 d’Orville

L’Orville, la série de comédie de science-fiction créée par gars de la famille créateur Seth MacFarlane, revient pour une troisième saison. Les fans s’inquiètent du sort d’une nouvelle saison de l’émission Hulu au milieu des restrictions COVID depuis un certain temps. Mais Hulu a révélé le premier aperçu du retour de la série comme L’Orville : la nouvelle aube. A l’origine une émission Fox, L’Orville va maintenant poursuivre ses aventures spatiales en tant que série originale Hulu.

La photo du premier regard révélée met en évidence les personnages récurrents du capitaine Ed Mercer (joué par le créateur Seth MacFarlane), du commandant Kelly Grayson (Adrianne Palicki), du pilote « bad boy » Lieutenant Gordon Malloy (Scott Grimes) et de la forme de vie artificielle Isaac (Marc Jackson) à la barre à leurs postes respectifs. La première photo montre également l’amiral Halsey (Victor Garber) sur le navire, laissant peut-être entendre qu’un incident important est en cours.

Outre le gang habituel, la photo montre également le dernier ajout au casting, le 13 raisons pour lesquelles l’actrice Anne Winters. Elle jouera le rôle du nouveau navigateur de ce navire d’exploration, l’Enseigne Charly Burke. Comme les fans s’en souviendront peut-être, l’ancien navigateur John LaMarr (J Lee) a été promu ingénieur en chef à la suggestion du commandant Grayson dans la saison 1, épisode 11, laissant le poste vide pour une série de navigateurs intérimaires.

Bien qu’au niveau de la surface L’Orville est une satire de science-fiction fortement inspirée du Star Trek franchise, il parvient à faire beaucoup plus. L’émission livre un commentaire social constant et sort souvent de son genre en tant que satire et prend les choses en main. C’est quelque chose que Seth MacFarlane a exploré dans une certaine mesure dans gars de la famille également.

Quant à savoir pourquoi l’émission a dû être déplacée à Hulu de son réseau de diffusion d’origine Fox, MacFarlane dit que cela est dû aux ressources nécessaires pour soutenir les coûts de production de l’émission.

» L’Orville a été un travail d’amour pour moi, et il y a deux sociétés qui ont soutenu cette vision de manière importante : 20th Century Fox Television, où j’ai passé un accord depuis le début de ma carrière, et FOX Broadcasting Company, maintenant FOX Le divertissement, qui est ma maison de diffusion depuis plus de 20 ans. Mes amis du réseau ont compris ce que j’essayais de faire avec cette série, et ils ont fait un travail spectaculaire de marketing, de lancement et de programmation au cours de ces deux dernières saisons. Mais au fur et à mesure que la série a évolué et est devenue plus ambitieuse en termes de production, j’ai déterminé que je ne serais pas en mesure de livrer des épisodes avant 2020, ce qui serait un défi pour le réseau. »