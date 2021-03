Hulu lance une bande-annonce délicieusement démente pour la saison 2 de ‘Solar Opposites’

Si vous recherchez une série animée pour adultes dingue présentée par les gens de Hulu et les créateurs tordus de « Rick & Morty », vous trouverez la folie de science-fiction de « Solar Opposites » un vrai régal pour l’âme .

Hulu a récemment publié le nouveau farfelu Bande-annonce de la saison 2 de redband pour « Solar Opposites » avec la date de la première du 26 mars, et vous découvrirez rapidement que les singeries existentielles et les coups satiriques sont de retour avec une vengeance. (Vous pouvez consulter le teaser apprivoisé ci-dessus, sans le barrage de bombes F.)

Après que la première saison de mai dernier ait présenté une dose sérieuse de sottise de science-fiction, la sortie de deuxième année le fait définitivement monter d’un cran avec des chiens de l’enfer, des bouteilles de vin humain et un humour diabolique.

«Solar Opposites», la série de science-fiction pour adultes déjantée des créateurs de «Rick & Morty», revient le 26 mars. (Crédit d’image: Hulu)

Dans cette prochaine sortie de 8 épisodes, vous découvrirez que l’étrange famille extraterrestre est toujours coincée sur Terre face à la folie quotidienne en essayant de s’adapter à la société moderne avec toute sa folie inhérente. Est-ce que tout est revenu à la normale? À peine!

Voici le synopsis officiel de Hulu:

« Co-créé par Justin Roiland ( » Rick & Morty « ) et Mike McMahan ( » Rick & Morty « ), » Solar Opposites « est centré sur un équipage de quatre extraterrestres qui échappent à leur monde natal en pleine explosion pour s’écraser dans un emménagement. prêt à la maison dans la banlieue américaine. Ils sont également répartis sur le fait que la Terre est horrible ou géniale.

« Korvo (Justin Roiland) et Yumyulack (Sean Giambrone) ne voient que la pollution, le consumérisme grossier et la fragilité humaine tandis que Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Mary Mack) aiment les humains et toute leur télévision, leur malbouffe et leurs trucs amusants. Leur mission: protéger la Pupa, un super ordinateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, les consommera et terraformera la Terre.

«Dans la saison 2 de ‘Solar Opposites’, les ‘Solar Opposites’ prennent les choses plus grandes, plus drôles et plus opposées que jamais.»

La saison 2 de « Solar Opposites » de Hulu arrive le 26 mars.

