Hulu commande le drame médical The Hurt Unit

Un nouveau pilote médical pour Hulu vient des écrivains Matt Lopez et John Glenn. Selon Variety, le pilote s’appelle L’unité blessée et concernerait des chirurgiens traumatologues hautement qualifiés. Celui-ci ne se déroule pas dans un hôpital, cependant. Au lieu de cela, ces chirurgiens se rendent sur le terrain pour soigner les patients qui ne peuvent pas se rendre à l’hôpital. HURT signifie l’équipe d’intervention d’urgence de l’hôpital.





Lopez est connu pour son travail sur le drame Terre promise, à propos d’une famille latino prospère qui possède un vignoble dans le nord de la Californie. De plus, Lopez a écrit pour Le père de la mariée, Course à Witch Mountain, et la procédureDisparu, qui a duré une saison. Glenn est le showrunner de Équipe SEAL sur CBS, un drame militaire centré sur la vie personnelle et les missions à enjeux élevés des Navy SEALs d’élite. Glenn est également connu pour son travail sur Allégeance, Œil de lynx, Le projet Lazaruset le thriller à venir, Élévation.

Variety rapporte que les écrivains Lopez et Glenn produiront également le pilote, qui est produit par Black Lab Productions chez ABC Signature.

ABC, un réseau appartenant à Disney, a commandé plusieurs autres pilotes ce mois-ci, dont un drame juridique intitulé Jugement de Joey Falco (Charmé) et une version anglaise de l’émission française HIP de Drew Goddard (Cabane dans les bois).





Approches de la saison pilote pour les streamers et la télévision en réseau

Alors que la saison des pilotes s’accélère, les commandes de nouveaux spectacles sortent. ABC a commandé un nouveau drame juridique intitulé Jugement de Joey Falco, qui était le showrunner de Charmé. L’agence de détective produira le projet avec Melvin Marr et Jake Kasden à bord en tant que producteurs exécutifs. Variety rapporte que la ligne de connexion officielle de l’émission est,

« Un feuilleton juridique à enjeux élevés qui redéfinit le genre en se déroulant sur deux chronologies. Dans quinze ans, une femme sélectionnée pour un siège à la Cour suprême raconte son expérience dans un important cabinet d’avocats de DC en 2023, où la seule chose plus controversée que les affaires était sa vie amoureuse désordonnée, prise entre deux frères en conflit. Maintenant, avec un siège à la Cour suprême en jeu, tous ses secrets les plus sombres risquent de sortir, menaçant sa nomination, sa réputation et son mariage.

Le casting du pilote de drame juridique n’a pas encore été annoncé. D’autres projets de Falco incluent Pierre de marche, qu’il a coproduit d’après Jason Bourne série, et Les héros renaissent.