Hulu a confirmé lors de la première de Comment j’ai rencontré votre père

On sait enfin quand le retombées de Comment j’ai rencontré votre mère. Protagonisée par Hilary Duff, Comment j’ai rencontré ton père a été développé par Hulu et il aura, en principe, une première saison composée de dix épisodes. Il devrait atteindre l’Amérique latine à travers Étoile +, plateforme pour laquelle des titres tels que Malade et Y : Le dernier homme, qui ont été développés par d’autres signaux qui font partie du conglomérat qui dirige Disney.

Ce jour a été annoncé lors de la première saison de Comment j’ai rencontré ton père. Les protagonistes, qui ont révélé la semaine dernière la première photo officielle de l’émission, ont enregistré une vidéo dans laquelle ils ont confirmé quand les épisodes commenceront à être diffusés. Au Hulu On le voit dès le 18 janvier prochain, et il reste à voir si l’arrivée dans la région se fera simultanément ou si, au contraire, il faudra attendre quelques semaines.

En plus de Hilary Duff, le casting aura des personnages comme France Raïsa, Sourate Sharma, Tien Tran, Chris Lowell et Tom ainsley, qui faisaient partie de la vidéo promotionnelle de la série. Isaac preneur et Elisabeth Berger sont responsables de cela retombées basé sur la comédie acclamée créée par Baies de carter et Thomas Craig (qui seront producteurs exécutifs), diffusé entre 2005 et 2014.

Comment j’ai rencontré le projet raté de ton père

Cette version de Comment j’ai rencontré ton père Protagonisée par Hilary Duff se concentrera sur Sophie, une femme qui, au même titre que Ted Mosby a fait dans l’émission originale, il raconte à ses enfants comment il a rencontré son partenaire. Les chapitres se dérouleront en 2021 et montreront à quoi ressemble le monde des relations affectives entre tant de réseaux sociaux et d’applications de rencontres. Cela semble avoir été la tournure qui a réussi à faire avancer la série.

Est-ce, à l’origine, Comment j’ai rencontré votre mère j’allais avoir un retombées bien avant et il allait partir presque immédiatement après la fin de la série en 2014. La production a même enregistré un pilote et n’avait dans son casting ni plus ni moins que Greta gerwig, bien avant qu’il ne devienne une icône de l’industrie pour des films comme Dame oiseau et Petite femme. Cependant, le signal qui a fait ce projet ne croyait pas que le matériel était assez bon pour aller de l’avant avec une saison complète.

