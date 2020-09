Hulk montre ses mouvements dans la nouvelle bande-annonce des Avengers de Marvel

Après une longue attente, plus longue que prévu initialement en raison de votre dernier retard, Les Avengers de Marvel est plus proche que jamais de voir la lumière. En réalité, seules des heures nous séparent de l’arrivée de la dernière production de Dynamique cristallineafin que les attentes répondent aux envies de la manière la plus emphatique possible. Même un reflet clair de ceci est que sa version bêta a été le plus téléchargé de l’histoire de PlayStation, étant qu’il avait une quantité incroyable de joueurs pendant sa courte période d’application.

Par conséquent, les responsables sont conscients des désirs incommensurables que la communauté a pour sa production, pour lesquels ils ont publié une nouvelle bande-annonce dans l’intention de tirer davantage parti de cette éventualité. Justement, la vidéo en question se concentre sur Ponton, l’un des héros jouables de l’aventure, nous permettant d’apprécier toutes ses capacités destructrices pendant une minute entière, nous montrant également les ennemis auxquels nous allons faire face, le développement des combats et, aussi, sa spectaculaire section audiovisuelle.

Les Avengers de Marvel, nous nous en souvenons, sera mis en vente le 4 septembre pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Stadia, arrivant sur Xbox Series X et PlayStation 5 à une date encore à déterminer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, nous vous recommandons de suivre notre couverture, y compris l’annonce récente que Kate Bishop sera son premier personnage après le lancement.

