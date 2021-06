Hulk Hogan vénère les bras énormes de Chris Hemsworth : on dirait qu’il pourrait claquer Andre, frère

Hulk Hogan dit Chris Hemsworth On dirait qu’il est prêt à gifler Andre le Géant, et quiconque a vu une photo récente de l’acteur serait certainement d’accord. Cette semaine, Hemsworth a confirmé que le tournage de la prochaine suite de super-héros était terminé Thor : Amour et Tonnerre en publiant une photo finale du tournage. Littéralement, le plus gros point à retenir de l’image était les bras massifs de Hemsworth, le résultat de mois d’entraînement intense et vigoureux.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Marvel ont été stupéfaits par l’apparence de Hemsworth. Bien qu’il ait déjà joué le rôle de Thor dans une série de films de super-héros, ce que nous voyons maintenant semble être Hemsworth à sa plus grande taille à ce jour. Avec la photo devenue virale, il n’a pas fallu longtemps avant que l’icône de la lutte professionnelle Hulk Hogan en a pris connaissance et l’a partagé sur son propre compte Twitter.

Mon frère a cette pompe Hogan sur Jack, on dirait qu’il pourrait claquer le frère Andre HH pic.twitter.com/VEscB93crm – Hulk Hogan (@HulkHogan) 3 juin 2021

« Mon frère a cette pompe Hogan sur Jack, on dirait qu’il pourrait claquer le frère Andre », a déclaré Hulkster dans la légende.

Il a déjà été rapporté que Hemsworth allait jouer Hogan dans un biopic Hulkamania pour Netflix. Le projet associera les Thor étoile avec Joker réalisateur Todd Phillips, qui dirigera le film sur un scénario de Scott Silver et John Pollono. On ne sait pas quand le tournage devrait commencer, mais Hemsworth a travaillé très dur sur la transformation de son corps pour bien chercher le rôle depuis l’année dernière. Hogan a également commenté le déroulement de la formation en novembre.

« Il est déjà là ! Il est prêt FRÈRE !!! » Hogan a déclaré sur Instagram, en publiant des photos comparatives de lui-même et de Hemsworth. La légende de la lutte continue en plaisantant : « Mais est-il assez beau pour jouer avec moi ? »

« Comme vous pouvez l’imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique », a déclaré Hemsworth à propos de ses plans dans une autre interview avec Total Film. « Je vais devoir mettre plus de taille que jamais auparavant, encore plus que ce que j’ai mis pour Thor. Il y a l’accent ainsi que la physicalité et l’attitude. Je devrai aussi plonger profondément dans le terrier du lapin du monde de la lutte, ce que j’ai vraiment hâte de faire »,

le Hulkamania biopic couvrira principalement l’ascension de Hogan au sommet du monde de la lutte professionnelle dans les années 1980. Pendant ce temps, Hogan était devenu mondialement célèbre grâce à ses matchs de la WWF regardés par des millions de fans de catch professionnel. L’une de ses querelles les plus médiatisées était contre Andre the Giant, culminant dans un match pour le championnat du monde des poids lourds de la WWF à WrestleMania III en 1987. Il a claqué Andre pour gagner le match, bien que les deux soient des amis proches derrière les scènes.

Hemsworth a clairement les bras pour jouer Hulk Hogan, il ne manque donc plus que la moustache en guidon de marque du lutteur. Il n’y a pas encore de date de sortie fixée sur Netflix pour le Hulkamania film, mais avec Thor : Amour et Tonnerre maintenant terminé, nous espérons bientôt découvrir de nouvelles informations sur le projet. Pendant ce temps, les fans peuvent également voir les muscles gigantesques de Hemsworth dans Thor 4 lors de sa sortie le 11 février 2022. Cette nouvelle nous vient de Hulk Hogan.

