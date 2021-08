Huit points clés du rapport du GIEC qui prouvent que nous devons travailler pour lutter contre le changement climatique

13 août 2021 20:25:56 IST

Le nouveau rapport du GIEC est « un code rouge pour l’humanité », a déclaré le secrétaire général de l’ONU António Guterres.

Créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) évalue la science du changement climatique. Son nouveau rapport est un signal d’avertissement pour les décideurs du monde entier.

C’était la première fois que la réunion d’approbation du rapport se tenait en ligne. Il y a eu 234 auteurs du monde entier qui ont travaillé ensemble en 186 heures pour publier ce rapport.

Pour la première fois, le rapport propose un atlas interactif permettant aux gens de voir ce qui s’est déjà passé et ce qui pourrait arriver à l’avenir là où ils vivent.

« Ce rapport nous dit que les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s’intensifient, sans précédent depuis des milliers d’années », a déclaré le vice-président du GIEC, Ko Barrett.

La directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, que les scientifiques émettent ces messages depuis plus de trois décennies, mais que le monde n’a pas écouté.

Voici les points à retenir les plus importants du rapport :

Les humains sont à blâmer

L’activité humaine est la cause du changement climatique et c’est un fait sans équivoque. Tout le réchauffement causé à l’époque préindustrielle avait été généré par la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole, le bois et le gaz naturel.

Les températures mondiales ont déjà augmenté de 1,1 degré Celsius depuis le 19e siècle. Ils ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 100 000 ans, et seule une fraction de cette augmentation est due aux forces naturelles.

Michael Mann a dit au Indépendant les effets du changement climatique se feront sentir dans tous les coins du monde et s’aggraveront, d’autant plus que « le GIEC a fait le lien entre le changement climatique et l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes… considérablement plus directement que les évaluations précédentes ».

Nous sera dépasser la marque 1,5 C

Selon les scénarios hautement optimistes à imprudents du rapport, même si nous faisons tout correctement et commençons à réduire les émissions maintenant, nous dépasserons toujours la barre des 1,5°C d’ici 2030. Mais, nous assisterons à une baisse des températures à environ 1,4°C.

Contrôlez les émissions, la Terre fera le reste

Selon le rapport, si nous commençons à travailler pour maîtriser nos émissions, nous pourrons réduire le réchauffement, même si nous dépassons la limite de 1,5°C.

Les changements que nous vivons sont sans précédent ; cependant, ils sont réversibles dans une certaine mesure. Et il faudra beaucoup de temps pour que la nature guérisse. Nous pouvons le faire en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Bien que nous puissions constater rapidement certains avantages, « cela pourrait prendre 20 à 30 ans pour que les températures mondiales se stabilisent », selon le GIEC.

Le niveau de la mer monte

Les océans mondiaux ont augmenté d’environ 20 centimètres (huit pouces) depuis 1900, et le taux d’augmentation a presque triplé au cours de la dernière décennie. L’effritement et la fonte des calottes glaciaires au sommet de l’Antarctique (en particulier au Groenland) ont remplacé la fonte des glaciers en tant que principaux moteurs.

Si le réchauffement climatique est plafonné à 2 °C, le filigrane océanique augmentera d’environ un demi-mètre au cours du 21e siècle. Il continuera d’augmenter à près de deux mètres d’ici 2300, soit le double du montant prévu par le GIEC en 2019.

En raison de l’incertitude entourant les calottes glaciaires, les scientifiques ne peuvent exclure une élévation totale de deux mètres d’ici 2100 dans le pire des scénarios d’émissions.

Le CO2 est à un niveau record

Les niveaux de CO2 étaient plus élevés en 2019 qu’ils ne l’avaient été en « au moins deux millions d’années ». » a rapporté le Indépendant.

Contrôler le méthane

Le rapport comprend plus de données que jamais sur le méthane (CH4), le deuxième gaz à effet de serre le plus important après le CO2, et avertit que le fait de ne pas réduire les émissions pourrait saper les objectifs de l’Accord de Paris.

Les sources d’origine humaine se répartissent grosso modo entre les fuites de la production de gaz naturel, les mines de charbon et les décharges d’un côté, et la manutention du bétail et du fumier de l’autre.

Le CH4 ne reste dans l’atmosphère qu’une fraction de la durée du CO2, mais il est bien plus efficace pour piéger la chaleur. Les niveaux de CH4 sont à leur plus haut depuis au moins 800 000 ans.

Les alliés naturels sont affaiblis

Depuis environ 1960, les forêts, le sol et les océans ont absorbé 56 pour cent de tout le CO2 que l’humanité a rejeté dans l’atmosphère, alors même que ces émissions ont augmenté de moitié. Sans l’aide de la nature, la Terre serait déjà un endroit beaucoup plus chaud et moins hospitalier.

Mais ces alliés dans notre lutte contre le réchauffement climatique – connus dans ce rôle de puits de carbone – montrent des signes de saturation, et le pourcentage de carbone induit par l’homme qu’ils absorbent est susceptible de diminuer au cours du siècle.

Suce-le

Le rapport suggère que le réchauffement pourrait être réduit via des « émissions négatives ». Nous pourrions refroidir la planète en aspirant ou en séquestrant le carbone de l’atmosphère. Bien qu’il s’agisse d’une suggestion viable qui a été lancée et que des études à petite échelle ont tenté de le faire, la technologie n’est pas encore parfaite. Le panel a déclaré que cela pourrait être fait à partir de la moitié de ce siècle environ, mais n’explique pas comment, et de nombreux scientifiques sont sceptiques quant à sa faisabilité.

Les villes feront les frais

Experts avertissent que l’impact de certains éléments du changement climatique, comme la chaleur, les inondations et l’élévation du niveau de la mer dans les zones côtières, peut être exacerbé dans les villes. En outre, les experts du GIEC avertissent que des scénarios à faible probabilité, comme un effondrement de la calotte glaciaire ou des changements rapides dans la circulation océanique, ne peuvent être exclus.

Avec les contributions des agences

.

