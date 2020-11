Hugh Laurie auditionné dans la salle de bain d’un hôtel

L’émission de télévision Maison était un drame emblématique avec un rôle principal qui a contribué à faire de l’acteur Hugh Laurie un nom connu. Bien qu’il soit maintenant difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Laurie dans le rôle principal, pendant le développement initial de la série, il a dû auditionner comme n’importe quel autre acteur. Encore plus incroyable? Les producteurs de l’émission n’étaient pas désireux d’embaucher Laurie au début du processus d’audition. Ils l’ont évidemment finalement choisi avec beaucoup d’acclamation critique, mais seulement après qu’il ait auditionné dans un endroit plutôt étrange. Alors, quel était le lieu étrange que Laurie a utilisé pour organiser son audition gagnante?

Hugh Laurie comme Dr. Gregory House | Scott Humbert / Getty Images

Qui est Hugh Laurie?

Selon Britannica, Laurie a fait ses débuts dans le show business en travaillant dans la comédie. Son entreprise comique de début de carrière la plus célèbre était Un peu de Fry et Laurie, une série de sketchs dans laquelle il est apparu aux côtés de l’acteur britannique Stephen Fry. Il est également apparu dans la comédie Vipère noire avec Rowan Atkinson.

Laurie a fait un certain nombre d’apparitions dans des films ainsi que Sens et sensibilité, Tomorrowland, Stuart Little, et Vol du phénix. Maison n’est pas la seule émission de télévision dans laquelle il a joué. Laurie est apparue dans le drame Le gestionnaire de nuit ainsi que la comédie Veep. Le travail de Laurie a montré qu’il a beaucoup de profondeur en tant qu’interprète. Il semble aussi à l’aise dans un blockbuster que dans une comédie plus petite et pleine d’esprit. Cela a bien fonctionné Maison, car cette émission parcourait souvent toute la gamme entre triste et drôle. Cela pourrait être hilarant une minute à tragique la suivante. Il a également incorporé des éléments de mystère et de suspense. Laurie était l’homme parfait pour ce travail et il est impossible d’imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle.

« House » était un autre type de spectacle médical

Alors que Laurie a réalisé de nombreuses grandes performances, ce pour quoi il est le plus connu est de jouer dans Maison. L’émission a suivi les exploits d’un médecin brillant mais accro à la Vicodine nommé Gregory House. House dirige une équipe de jeunes médecins, et la plupart des épisodes se concentrent sur lui travaillant à travers l’histoire d’un patient pour découvrir leur problème unique. La plupart du temps, on ne savait pas à première vue ce qui n’allait pas chez chaque personne, c’est pourquoi il fallait que l’esprit curieux de House le comprenne.

Le spectacle a beaucoup servi d’hommage à Sherlock Holmes dans un cadre médical. Alors que House était connu pour sa capacité étonnante à diagnostiquer un patient, il avait également une manière terrible de chevet, tirant souvent sarcastiquement sur ses patients et ses collègues médecins. Il avait une relation récurrente et récurrente avec l’administrateur de l’hôpital, le Dr Lisa Cuddy.

Malgré la dépendance de House aux analgésiques et ses manières brusques, il a obtenu des résultats et le public a adoré le voir résoudre chaque cas médical comme s’il s’agissait d’un puzzle complexe. L’émission s’est déroulée de 2004 à 2012 et a fait de Laurie l’un des acteurs de télévision les mieux payés de tous les temps.

Processus d’audition de Hugh Laurie pour ‘House’

Auditionner pour une émission de télévision peut être un processus stressant pour tout acteur, en particulier si les producteurs ne veulent pas les lancer. Laurie n’a pas pu auditionner dans des conditions optimales lorsqu’il a lu pour le rôle de House, mais il l’a fait fonctionner. Selon Elle, Laurie a enregistré son audition pour le rôle dans un lieu plutôt inhabituel.

Au moment où les producteurs coulaient la série, Laurie était en Afrique pour le tournage Le vol du phénix. Incapable de quitter le plateau et de revenir aux États-Unis pour une audition appropriée, il a improvisé et a fait une cassette alors qu’il était assis dans les confins confortables de la salle de bain de son hôtel. Apparemment, Laurie n’était pas le premier choix pour le rôle, mais son audition a donné à l’équipe créative de l’émission tout ce dont elle avait besoin pour prendre la décision. Ils ont choisi Laurie et il a continué à briller dans le rôle.