Hugh Keays-Byrne meurt, Mad Max Villain avait 73 ans

Hugh Keays-Byrne est décédé. Il avait 73 ans. L’acteur anglo-australien a joué Toecutter dans les années 1979 Mad Max, puis a retrouvé George Miller pour 2015 Mad Max: Fury Road, où il a joué le méchant « Immortan Joe. » L’homme de Hong Kong Le réalisateur Brian Trenchard-Smith a révélé que le Keays-Byrne était décédé mercredi à l’hôpital. Aucune autre information n’a été donnée sur la cause du décès. Keays-Byrne est l’un des trois acteurs à jouer deux personnages distincts et dans le Mad Max franchise, les autres étant Bruce Spence (Gyro Captain en Mad Max 2 et Jedediah dans Mad Max: au-delà de Thunderdome) et Max Fairchild (Benno dans Mad Max et victime brisée dans Mad Max 2).

En plus de son travail avec George Miller, Hugh Keays-Byrne était également connu pour avoir incarné le Grunchlk dans le dos dans la série Farscape et la mini-série suivante. Il était également un acteur de théâtre accompli. Entre 1968 et 1972, l’acteur a joué dans des productions de la Royal Shakespeare Company, notamment As You Like It, The Balcony, Doctor Faustus, Hamlet, King Lear, The Man of Mode, Much Ado About Nothing, The Tempest ou The Enchanted Island, et Troilus. et Cressida.

Hugh Keays-Byrne est né à Srinagar, dans l’État de Jammu-et-Cachemire, de parents britanniques. La famille de l’acteur a déménagé en Angleterre quand il était jeune enfant, c’est là qu’il s’est mis au théâtre. Son premier rôle à la télévision était dans la série britannique Un garçon rencontre une fille en 1967. De là, l’acteur est allé en Australie avec la Royal Shakespeare Company en 1973 avec la production de Peter Brook de A Midsummer Night’s Dream. He Keays-Byrne a décidé de rester en Australie après la fin de la tournée. Son premier rôle principal sur grand écran est apparu en 1974 avec le film Calcul.

Après Calcul, Hugh Keays-Byrne a joué dans Chien fou Morgan (1976), Les intrus (1976), et Instantané (1979). Avec tous ces rôles derrière lui, il a commencé un partenariat avec George Miller pour Mad Max, où il a joué le violent chef de gang Toecutter. De là, il a retrouvé le réalisateur pour Mad Max: Fury Road, comme le principal antagoniste Immortan Joe. le Mad Max La franchise a donné à Keays-Byrne une popularité en dehors de l’Australie et a lancé une nouvelle ère de sa carrière.

Après Mad Max, Hugh Keays-Byrne a joué dans La réaction en chaîne (1980), Strikebound (1984), Starship (1985) et Le sang des héros (1989). En 1992, il est passé derrière la caméra pour La résistance, dans lequel il a également joué. Il a continué à jouer dans un certain nombre d’émissions de télévision dans les années 1990 et 2000. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait ramené Keays-Byrne pour Mad Max: Fury Road, George Miller a déclaré que cela avait à voir avec le mauvais doublage américain de sa voix qui figurait dans une première impression de Mad Max. « Je me suis toujours senti tellement coupable à ce sujet. Je pensais que je devais me rattraper d’une manière ou d’une autre. » L’acteur allait également incarner Martian Manhunter dans la version 2009 de Miller Ligue de justice, mais le projet n’a jamais démarré. Le Hollywood Reporter a été l’un des premiers médias à annoncer le décès de Hugh Keays-Byrne.

