Hugh Jackman taquine Wolverine va bientôt entrer dans l’univers cinématographique Marvel

Bien que cela ne puisse être rien de plus qu’un retour en arrière de son personnage emblématique, cela pourrait également montrer comment Jackman remet les griffes à Feige et à son MCU en constante expansion.

Il a déclaré: « C’est une excellente question. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi. On m’a souvent posé la question et je me dis toujours: » Je ne veux pas rendre les choses trop faciles pour le studio pour me remplacer.