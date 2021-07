Hugh Jackman taquine-t-il son retour en tant que Wolverine dans le MCU?

Quelques articles intéressants de Hugh Jackman sur Instagram, certains fans se demandent si l’acteur taquine un retour au rôle de Wolverine. La dernière fois que nous avons vu Jackman dans le rôle emblématique du favori des fans X Men super-héros était en 2017 Logan, un film qui a servi à conclure l’histoire du personnage après près de deux décennies. Rien n’indique qu’il reprendra jamais le rôle, et cela semble particulièrement le cas avec le X Men configuré pour être redémarré pour le MCU.

Le retour de Jackman au rôle de Carcajou peut sembler improbable, mais ce n’est pas impossible. L’introduction d’un multivers en direct dans le MCU, dont nous verrons des éléments dans les deux Spider-Man : loin de chez soi et Docteur Strange dans le multivers de la folie, signifie que tout personnage d’autres univers de films Marvel peut potentiellement apparaître à tout moment. En d’autres termes, la porte est grande ouverte pour que Logan revienne dans l’un de ces films ou dans un autre MCU, même si ce n’est que pour une apparition en camée.

Sur ses histoires Instagram, Jackman a récemment publié des illustrations de BossLogic du X Men griffes de marque de l’icône. Le lendemain, cela a été suivi d’une photo de Jackman posant aux côtés du patron de Marvel, Kevin Feige. Aucune de ces photos ne contenait de légende, laissant aux fans le soin de spéculer sur les raisons pour lesquelles Jackman fait allusion à Wolverine tout en taquinant une rencontre avec Feige. Cela a conduit à la tendance du nom de l’acteur, car beaucoup théorisent, ou du moins espèrent, qu’un retour en tant que Logan dans le MCU est imminent.

Je reviendrai à plus de fantasy football demain, mais en ce moment je vais passer la nuit à me demander pourquoi Hugh Jackman a posté ça et si je récupère Wolverine #Merveille#Carcajoupic.twitter.com/MIIENNN0lj – Joe Pepe (@jpep20) 6 juillet 2021

Quelle drôle de coïncidence ! Hugh Jackman a posté @WolverineMovie de l’art. Puis il a posté une photo de lui avec le responsable en charge de @Merveille‘s @MarvelStudios (Kevin Feige.) Comme je l’ai dit : quelle drôle de coïncidence. Rien de plus à y lire. Avançons tous ensemble… 🤞🤞🤞 pic.twitter.com/pyFIasdWim – AD (@ADsXe) 5 juillet 2021

C’est bien de voir Hugh Jackman faire allusion à son retour en tant que Wolverine. C’est fou comment il a retiré le rôle il y a des années, mais dans une interview des années avant cela, il a dit qu’il jouerait Wolverine jusqu’à ce que nous voulions tous qu’il arrête. NOUS N’AVONS JAMAIS DIT STOP ! Hahaha! Alors, bon retour @RealHughJackman! — RULLUR (@RULLUR) 6 juillet 2021

Il ne sera pas tourné de sitôt, mais Deadpool 3 est une autre avenue possible pour le retour de Logan. À un moment donné, Ryan Reynolds prévoyait que la suite fasse entrer Jackman dans le rôle de Logan avec les deux personnages partant en voyage sur la route. La direction créative de Deadpool 3 semble avoir changé après l’acquisition de Fox par Disney, mais cela ne signifie pas que Logan ne peut toujours pas se frayer un chemin dans le film. Encore une fois, avec le multivers désormais intégré au MCU, tout est possible.

Jackman a fait ses débuts dans le rôle de Wolverine en 2000 en tant que joueur vedette dans l’original X Men. Il reprendrait le rôle dans une série de suites et de films solo, et 17 ans plus tard, il était devenu l’un des acteurs de super-héros les plus populaires au moment où il jouait dans Logan. Sa longue carrière dans le rôle a également valu à Jackman un record du monde Guinness pour la plus longue carrière en tant que super-héros Marvel en direct. Inutile de dire qu’il est très difficile d’imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle de Wolverine à ce stade.

Jackman devrait apparaître pour un caméo aux côtés de Reynolds dans gars libre, qui devrait sortir le 13 août. Il a également un rôle principal dans le prochain film de science-fiction de Lisa Joy Réminiscence, qui met également en vedette Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Daniel Wu, Marina de Tavira et Brett Cullen. Ce film sortira en salles le 20 août et sera également diffusé pendant 30 jours sur HBO Max à partir du même jour. Le temps nous dira si nous le reverrons vraiment en tant que Wolverine. Cette nouvelle nous vient de Hugh Jackman sur Instagram.

Sujets : Wolverine, X-Men