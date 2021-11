Hugh Jackman surprend ses fans avec la chanson Adventure Time

Hugh Jackman est l’une des célébrités les plus aimées et appréciées de l’industrie du divertissement aujourd’hui. En plus des adeptes qu’il a rassemblés au cours de ses presque vingt ans à jouer Wolverine sur grand écran, l’acteur a montré ses grands talents de chant, de danse et même de comédie noire, ce qui le rend extrêmement polyvalent selon les standards hollywoodiens.

Jackman a surpris ses fans à travers son profil personnel sur Instagram en présentant sa dévotion à « Adventure Time », l’un des dessins animés les plus appréciés du Cartoon Network, en chantant l’une de ses mélodies les plus appréciées des fans de la série. .

Dans sa vidéo, Hugh Jackman n’a pas seulement présenté à ses fans un T-shirt faisant allusion à « Bacon Pancakes » dans lequel est montré Jake the Dog, le protagoniste de ce moment spécial de « Burning Low », épisode 16 de la quatrième saison de la série. L’acteur ira même jusqu’à imiter la voix désaccordée du personnage malgré son grand talent d’acteur de théâtre musical.

Depuis le lancement de son épisode pilote en 2010, « Adventure Time » est devenu un grand classique culte parmi les amateurs d’animation d’un large éventail d’âge, réalisant son séjour à l’antenne avec un total de 280 épisodes diffusés pendant huit ans avec un total de dix saisons.

Bien que l’histoire originale de « Adventure Time » se soit terminée en 2018, Cartoon Network maintient toujours son intérêt à garder cette franchise en vie, en faisant une « saison 11 » à travers sa gamme officielle de bandes dessinées, en plus de faire des animations spéciales exclusives à HBO Max sous le titre « Adventure Time: Distant Lands ».

Ces quatre spéciaux animés racontent des histoires centrées sur des personnages initialement mineurs par rapport à l’histoire principale. Récemment, Cartoon Network et HBO Max ont confirmé le développement d’une série dérivée centrée sur Fiona et Cake, les alter ego féminins des protagonistes de la série, bien qu’une date de sortie officielle pour son lancement n’ait pas encore été révélée.