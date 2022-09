Hugh Jackman reviendra en tant que Wolverine dans Deadpool 3, date de sortie annoncée

Des nouvelles majeures de Marvel viennent d’être annoncées, avec l’aimable autorisation de Ryan Reynolds. Sur Twitter, Reynolds a partagé une vidéo notant qu’il était « difficile de garder la bouche fermée à propos de celle-ci ». Dans la vidéo, Reynolds aborde ensuite l’absence de Dead Pool 3 nouvelles à J23 avant de lâcher une grosse bombe.





« Hé, tout le monde. Nous sommes extrêmement tristes d’avoir raté D23, mais nous avons travaillé extrêmement dur sur le prochain Dead Pool film depuis un bon moment maintenant », dit Reynolds. « J’ai dû vraiment chercher mon âme sur celui-ci. Sa première apparition dans le MCU doit évidemment se sentir spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage. Trouvez une nouvelle profondeur et une nouvelle motivation, un nouveau sens. Tous Dead Pool doit se démarquer et se démarquer. »

L’acteur ajoute : « Ça a été un défi incroyable qui m’a poussé à plonger profondément à l’intérieur, et je… n’ai rien. Ouais. Complètement là-haut. Et terrifiant. Mais, nous avons eu une idée. »

À ce stade, l’acteur Hugh Jackman peut être vu passer avec désinvolture en arrière-plan alors que Reynolds demande nonchalamment s’il veut reprendre son rôle de Logan une fois de plus pour Dead Pool 3.

« Hey Hugh. Tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ? » affirme Reynolds.

« Ouais, bien sûr Ryan », répond Jackman.

Ce n’était pas la seule grande nouvelle à venir de la vidéo. À la fin, il a également été annoncé que le film sortira en salles en 2024. Il a été officiellement donné une date de sortie du 6 septembre 2024. Bien que cela nous place à environ deux ans à partir de ce point pour le threequel , c’est une avancée majeure pour le film attendu qui a pas mal calé avec sa pré-production.





Marvel a été très favorable à Deadpool 3

Bien sûr, aucun détail de l’intrigue n’a été divulgué pour Dead Pool 3, mais l’inclusion de Jackman’s Logan est déjà suffisante pour faire du film un incontournable. Les scénaristes, Rhett Reese et Paul Wernick, ont également déclaré que Marvel avait été très favorable à leur vision du nouveau film. Cela devrait apaiser certaines inquiétudes des fans que les cinéastes ne seraient pas autorisés à conserver l’esprit des films précédents, qui s’accompagne même d’une cote R.

« C’est presque comme mettre un vieux pull confortable », ont déclaré les scénaristes à propos du développement de la troisième partie, via DiscussingFilm. « Marvel nous a vraiment donné le soutien nécessaire pour maintenir le ton et la vision que nous en avons. Ils ont été très passifs et favorables, mais ils nous ont également laissé faire ce que nous faisons. Alors vraiment, c’était juste amusant « Nous sommes à nouveau des scientifiques fous de retour dans le laboratoire. Deadpool est notre personnage préféré qui sera toujours le personnage auquel je pense que nous sommes le plus associés, et nous sommes très reconnaissants d’avoir été autorisés à l’écrire à nouveau. Donc c’est génial. C’est comme retourner à l’école après un congé d’été. C’est plutôt amusant.

Dead Pool 3 sortira dans les salles de cinéma le 6 septembre 2024.