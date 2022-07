Hugh Jackman jouera dans la nouvelle série australienne du co-créateur de Rick & Morty

La comédie animée pour adultes suivra Kevin (voix du créateur de l’émission Michael Cusack), un père divorcé pris au piège dans un travail fastidieux au conseil le jour, et se transforme en ‘Koala Man’ la nuit pour lutter contre le crime dans la ville de New South Wales Daptoselon Variété.

Bien que Dapto ressemble à n’importe quelle autre banlieue australienne, il y a des forces du mal qui menacent la région de Wollongong, et Koala Man fera tout ce qu’il faut pour sauver sa ville natale.

Je veux dire, cela semble déjà épique.

Jackman a récemment rejoint le casting et exprimera Big Greg, le plus bien-aimé homme dans Dapto et chef du conseil municipal.

Apparemment, Kevin se sent extrêmement « inadapté à être un fournisseur et un homme » à cause de Big Greg.

Avec le charisme débordant de Jackmannous savons que c’est un rôle pour lequel il est né et nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve.

Cependant, ce ne sera pas la première fois que le personnage de Koala Man apparaîtra sur le grand écran.

En 2018, pendant ABC Sang frais, une série d’anthologies comiques qui diffuse des pilotes potentiels pour de futures émissions de télévision, Kevin a fait ses débuts à l’écran.

Roiland a été clairement charmé par le super-héros sans prétention, car il a commandé toute une série sur Homme koala en mars 2021.

Récemment, lors d’une apparition à Multivers de Murphy à San Diego Comic Conl’idée originale de Rick et Morty a discuté de son implication dans la série à venir et comment il y voyait une opportunité de présenter Cusackses talents.

Il a dit: « Tout mon truc était comme » J’ai juste besoin que Michael ait un spectacle « et donc mon travail consistait simplement à obtenir ce spectacle allumé en vertet ensuite pour les protéger des notes, et pour les protéger de… s’il y a quelque chose qui les dérange, qu’ils ressentent vraiment fortement, alors ils peuvent m’appeler et je peux intervenir.

Cependant, Roiland dit que Hulu ‘étonnamment’ n’est pas intervenu avec Cusacktrop de génie créatif.

Il a ajouté: « Mais en termes d’écriture et de d’instant en instant et la chambre de l’écrivain, j’ai deux ans longueur de bras loin d’elle.

« Je suis plus fan de ça. »