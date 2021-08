S’il y a une chose dont on peut toujours parler Hugh Jackman c’est qu’il tient ses promesses envers ses fans, et il leur a fait le point sur sa récente biopsie cutanée. Après avoir posté une vidéo la semaine dernière pour annoncer qu’il se faisait faire une biopsie du nez suite à une recommandation de son dermatologue qui selon lui « a vu quelque chose d’un peu irrégulier », l’homme de 52 ans Carcajou La star a déclaré aux fans que les résultats n’avaient pas été concluants, bien qu’il ait rassuré ses abonnés sur Instagram que les médecins ne sont pas inquiets et qu’ils traiteront ce qu’ils soupçonnent d’être un carcinome cellulaire de Bâle.

« Tout d’abord, merci à tous pour votre soutien incroyable. J’ai reçu tellement de soutien pour la biopsie que je viens de subir », a déclaré Jackman dans la vidéo. « J’ai promis de vous tenir au courant. En fait, cela n’a pas été concluant, ce qui signifie qu’ils n’en ont pas pris assez parce que je suis sur le point de commencer le tournage, nous ne voulions donc pas aller trop loin. »

Dans le message lui-même, Jackman a écrit: « Mise à jour sur ma biopsie. Elle est revenue « non concluante ». Cela signifie qu’ils n’en ont pas pris assez. Cela dit, le pire qui puisse être est le carcinome cellulaire de Bâle. Alors, quand j’ai fini filmer, je vais le faire revérifier. Je sais que je me répète et que je ne m’arrêterai probablement pas. Si en publiant à ce sujet, je rappelle à une personne d’aller voir son dermatologue, je suis heureux. »

Au cours de la dernière décennie, Jackman a continuellement mis en garde ses fans contre les dangers du soleil et l’importance de porter un écran solaire, car il a lui-même subi plusieurs traitements contre le cancer de la peau. S’adressant à People dans une interview précédente, Jackman a déclaré: » C’est toujours un choc d’entendre le mot « cancer ». NE5Rl3sE66GR89, c’est une chose très courante. Je n’ai jamais porté de crème solaire en grandissant, donc j’étais un candidat de choix pour cela. «

L’acteur est devenu de plus en plus actif sur les réseaux sociaux au cours de diverses quarantaines et blocages au cours de la dernière année, publiant des répétitions pour son prochain spectacle solo à Broadway, comment il se divertissait pendant une quarantaine auto-imposée de 14 jours, et partageant évidemment un tout beaucoup de plaisanteries avec son meilleur ami et partenaire d’entraînement constant, Ryan Reynolds.

Jackman apparaît ensuite dans le film Réminiscence sur HBO Max, qui sort le 20 août et le réunit avec son Le plus grand showman co-vedette Rebecca Ferguson. Le film voit Jackman jouer Nick Bannister, un vétéran robuste vivant dans un Miami du futur qui a été inondé par la montée des mers. Dans son travail, il offre aux clients la possibilité de revivre n’importe lequel de leurs souvenirs passés, mais lorsque les souvenirs de deux clients différents mettent en œuvre une femme avec laquelle il avait commencé une histoire d’amour passionnée dans un meurtre brutal, il doit aller dans le passé afin de découvrir la vérité par lui-même.