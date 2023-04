Hugh Jackman fait « quelque chose de complètement nouveau » avec Wolverine dans Deadpool 3

Alors que Hugh Jackman a passé près de deux décennies dans le rôle de Wolverine, son prochain retour dans le rôle ne ressemblera à rien de ce que les fans ont déjà vu de cette incarnation du personnage. Jackman a fait ses débuts en tant que Wolverine dans le live-action original X Men film sorti en 2000. Il a terminé sa course dans le rôle, du moins le pensait-il à l’époque, avec le film de 2017 Logan. Le film clôt l’histoire du personnage de manière assez concluante, mais son retour dans Dead Pool 3 a été expliqué avec Ryan Reynolds confirmant que le threequel se déroule avant Logandonc cela n’enlèvera rien à la fin de ce film.

Maintenant, Reynolds taquine davantage le retour de Jackman en tant que Wolverine dans Dead Pool 3. S’adressant à ET Canada (par Variété), Reynolds a repensé au temps qu’il a fallu pour enfin réaliser ce projet de rêve, se sentant heureux que cela se produise à ce qu’il dit être le « moment parfait ». Il veut également rassurer les fans sur le fait que le retour de Jackman dans le rôle ne jettera pas un frein à Logan ou le précédent X Menfilms pour présenter l’acteur dans le rôle, comme Dead Pool 3 fait quelque chose de complètement différent avec Wolverine, un aspect qui rend Jackman très excité. Comme l’explique Reynolds :

«Nous avons voulu cela pendant des décennies… c’est bizarrement le moment idéal. Je n’ai jamais arrêté [trying to get him to come back as Wolverine]. Je le harcelais comme un moucheron ces dernières années. Je crois au timing, autant qu’au travail acharné et à la chance et à toutes ces intersections qui sont censées se rencontrer. Le timing est le plus important. Je pense qu’il était prêt. Je pense qu’il était excité. Et ce que nous lui avons présenté était suffisamment différent du personnage qu’il connaît et du personnage qu’il a laissé derrière lui, cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer et quelque chose qu’il est vraiment excité de faire.