Hugh Jackman fait le point sur la biopsie après les craintes d’un cancer de la peau

Hugh Jackman a partagé une mise à jour sur sa biopsie après des craintes de cancer de la peau.

Le point sur ma biopsie. Il est revenu peu concluant. Le pire qui puisse être est un carcinome à cellules de Bâle (BCC) qui est très traitable. Quand j’aurai fini de filmer, ça sera revérifié. Je sais que je me répète, mais … s’il vous plaît, faites un examen de la peau et portez un écran solaire. Merci à tous pour le soutien. pic.twitter.com/0RiTRs5deA

– Hugh Jackman (@RealHughJackman) 8 août 2021

Dans la vidéo, Jackman a déclaré: « Merci à tous pour votre incroyable soutien. J’ai reçu tellement de soutien pour la biopsie que je viens de subir.

« J’ai promis que je vous tiendrais au courant.

« En fait, cela n’a pas été concluant, ce qui signifie qu’ils n’en ont pas pris assez parce que je suis sur le point de commencer le tournage, donc nous ne voulions pas aller trop loin. »

Heureusement, il semblait que Jackman et son équipe n’étaient pas trop préoccupés par les résultats.

Crédit : Twitter/@RealHughJackman

Il a ajouté: « Nous voulons dire Lisa et Trevor mes médecins, ils ne sont pas si inquiets.

« Ce qui est revenu les fait ne pas s’inquiéter.

« Donc, si c’est quelque chose, c’est un carcinome basocellulaire, qui n’est pas vraiment menaçant mais qui doit être pris en charge.

« Je ferai une autre biopsie quand j’aurai fini de filmer dans environ deux mois et je vous le ferai savoir.

« Portez de la crème solaire, faites vérifier votre peau chaque fois que vous le pouvez. Merci pour votre soutien, cela signifie beaucoup. »

La vidéo a été publiée aujourd’hui (8 août) et a déjà reçu beaucoup de soutien de ses fans.

Crédit : PA

Un internaute a écrit : « Hugh je suis content que tu vas bien, on a vraiment trop peur, n’arrête jamais de faire les contrôles, ils sont nécessaires !! C’est vrai que parfois les gens ont tendance à penser qu’ils n’auront rien et en réalité s’ils le font, il est vraiment nécessaire de consulter le médecin. »

Tandis qu’un autre ajoutait: « Merci beaucoup pour la mise à jour Hugh et j’espère qu’une fois le tournage terminé, vous pourrez revenir et le faire retirer. Restez en sécurité et merci encore de nous rappeler à tous de porter un écran solaire et de vous faire contrôler régulièrement. «

Jackman a eu plusieurs carcinomes basocellulairess supprimés dans le passé, à partir de 2013.

La semaine dernière, il a partagé sur Twitter qu’il avait été pour la récente biopsie, disant aux fans: « Allez faire un chèque et portez de la crème solaire. Ne soyez pas comme moi quand j’étais enfant, portez simplement de la crème solaire. »

Quelques remarques : faites souvent des examens cutanés, ne pensez pas que cela ne peut pas vous arriver et, surtout, portez un écran solaire. pic.twitter.com/MqqdxlM4C3 – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 2 août 2021

« Il existe deux principaux types de cancer de la peau : le mélanome et le cancer de la peau non mélanique. Le CBC est un cancer de la peau non mélanique et est le type le plus courant (plus de 80 %) de tous les cancers de la peau au Royaume-Uni. Les CBC sont parfois appelés « ulcères de rongeurs ».