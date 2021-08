Hugh Jackman exclut son rôle de Wolverine dans le MCU

Au moment où un acteur passe trop de temps à jouer un personnage de manière aussi parfaite, il est difficile de l’assimiler lorsqu’il interprète sa performance finale. Si l’acteur est vraiment bon, il ne risquera pas d’être catalogué, mais dans le cas d’un personnage avec Wolverine, dans un monde plein de remakes et de redémarrages, il est difficile d’imaginer un autre interprète qui puisse tenir les griffes de l’adamantium.

Pendant près de vingt ans, le public a pu voir l’évolution de Logan dans la saga cinématographique X-Men sous le portrait de l’acteur australien Hugh Jackman, faisant un travail si magistral que certains de ses fans espèrent le voir répéter son travail dans le MCU, après quelques rumeurs. suggèrent l’inclusion des mutants dans la franchise Marvel Studios.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Deathstroke était considéré comme le leader de « The Suicide Squad »

En 2017, Jackman a dit au revoir à son personnage avec « Logan » sous la direction de James Mangold, qui adapte librement l’histoire de « Old Man Logan » dans Marvel Comics, culminant dans le sacrifice tragique de Wolverine, lui accordant ainsi une conclusion digne. sur son chemin de rédemption.

Ces derniers mois, après les fortes rumeurs sur l’arrivée des X-Men au MCU, certaines théories ont été évoquées sur le possible retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine après que l’acteur ait fait de mystérieuses publications sur son compte Instagram, dont une ancienne photographie sur laquelle il pose avec Kevin Feige, l’actuel président de Marvel Studios.

Lors d’une récente conversation avec ScreenRant dans le cadre de la promotion de son nouveau film, « Reminiscence », Jackman a été interrogé sur son éventuel retour au grand écran dans le rôle de Wolverine, ce qui conduirait l’acteur à révéler que, malgré la grande gratitude qu’il éprouve envers les fans, ce personnage fait déjà partie de son passé.

« Laissez-moi dire une chose, car comme je le dis, il n’y a pas un seul jour où je ne suis pas incroyablement reconnaissant d’avoir fait partie de cet univers Marvel. Surtout être là au début de tout, et le regarder. Voir Kevin Feige passer d’assistant à producteur et être un de mes amis, là où il est maintenant. Et c’était le rôle d’une vie », a commenté Jackman.

Donc je ne veux pas que les gens disent que quand je dis que j’ai fini, c’est un peu simpliste. Ce fut l’un des grands chapitres de ma vie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la première bande-annonce de la suite très attendue de « Matando Cabos »

Le retour de Jackman dans l’univers des X-Men rejoignant le MCU a commencé à spéculer après la confirmation du multivers comme thème central de la phase 4 de la franchise. Actuellement, le seul personnage de la 20th Century Fox dont l’intégration a été confirmée sera Deadpool, joué une fois de plus par Ryan Reynolds, ayant le premier film classé R aux studios Marvel.