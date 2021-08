Hugh Jackman dit très clairement qu’il ne reviendra jamais en tant que Wolverine

Avec l’acquisition de Fox Studios par Disney, l’un des aspects les plus excitants de l’acquisition était le fait que le X Men et les propriétés Fantastic Four feraient à nouveau partie de Marvel Studios. Depuis l’acquisition, les spéculations ne manquent pas sur les moulages potentiels des deux propriétés. À l’exception de Deadpool, qui continuera d’être interprété par un certain Ryan Reynolds, il a été supposé que tous les personnages seraient refondus.

Récemment, cependant, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Hugh Jackman allait reprendre son rôle de Wolverine mutant aux griffes, un rôle qu’il a joué dans 9 films des années 2000 X-Menjusqu’en 2017 Logan. Au moment de la LoganÀ sa sortie, Jackman avait dit que ce serait sa dernière fois qu’il porterait les griffes. Mais avec Fox qui appartient maintenant à Disney, pourrait-il être incité à jouer le Canadien hargneux une fois de plus?

Jackman a récemment rencontré l’intervieweur de célébrités Jake Hamilton pour sa chaîne YouTube Jake’s Takes pour parler de son nouveau film Réminiscence. Au cours de l’interview, Hamilton a évoqué les rumeurs selon lesquelles, avec le multivers grand ouvert maintenant, Jackman pourrait-il reprendre son rôle de Logan une fois de plus?

Jackman a déclaré dans l’interview: « J’entends parler de cela de votre part, et il n’y a rien dans ma boîte de réception de Kevin Feige qui signifie que c’est probablement, quelle que soit l’idée que j’ai eue, pas sur la table. Soyons clairs, mais maintenant, j’ai réalisé, avant de tourner Logan, j’étais comme, nous avons eu l’idée. Nous savions ce que ça allait être, non? Et je pensais que c’était ça. Et ça m’a vraiment aidé, ça m’a vraiment aidé de savoir que je J’entrais dans ma dernière saison, que c’était ma dernière saison que j’en ai tiré le meilleur parti. Et c’est toujours un personnage qui me tient à cœur. Mais je sais que c’est fait. Dites-le à qui vous voulez. S’il vous plaît, dites-le à Ryan [Reynolds]. Parce qu’il est comme, ne croit rien, je plaisante, s’il vous plaît. »

Jackman est assez clair sur le fait qu’il n’a pas l’intention de reprendre les griffes, et il l’a été clairement depuis Logan. Et bien qu’il puisse éventuellement faire une apparition dans un sens multivers, cela n’aurait aucun sens qu’un acteur qui a déjà la cinquantaine assume un rôle aussi intensif en action, surtout pas pour une durée indéterminée.

Mais alors qu’il dit non, il convient également de noter que Marvel Studios est connu pour ses faux-fuyants dans les interviews. Il est tout à fait possible, bien que peu probable, que Kevin Feige ait, en fait, contacté Jackman pour reprendre son rôle pour une petite apparition dans un film multivers, tout comme pour passer le relais au prochain casting. Plus probablement, Jackman devrait être pris au mot qu’il en a fini avec le personnage.

Dites-nous vos pensées dans les commentaires. Jackman incarnera-t-il une fois de plus le rôle du mutant canadien hargneux? Ou était Loganvraiment le chant du cygne de sa version de Carcajou?

Sujets : Carcajou