Hugh Jackman dit qu’il croit que son rôle dans The Son lui était destiné

Hugh Jackman a été dans tout à Hollywood, des énormes succès à succès aux images à plus petite échelle. L’acteur est connu pour son interprétation de Logan/Wolverine à travers plusieurs X Men films et Logane ; cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg pour sa longue et illustre carrière. Le plus grand showman, Les prisonnierset Les misérables ne sont que quelques films qui ont montré la polyvalence et le talent de Jackman, bien que ses crédits s’étendent bien au-delà de ces projets.

Maintenant, l’acteur de 53 ans devrait jouer dans Le filsun film à venir faisant office de préquelle à Le père, sorti en 2021. Le film est adapté de la pièce de théâtre de Florian Zeller et Christopher Hampton. Le synopsis officiel du film se lit comme suit: « Peter a sa vie bien remplie avec sa nouvelle partenaire Beth et leur bébé en plein désarroi lorsque son ex-femme Kate se présente avec leur fils adolescent, Nicholas. » Au cours de la tournée de presse de Venise pour le film, Jackman a déclaré à Deadline qu’il était obligé de jouer dans Le fils après avoir lu le scénario, disant qu’il avait « un sentiment que vous ressentez rarement en tant qu’acteur ».

« [I had] une sensation comme un feu dans mes tripes, c’était une compulsion… Une sensation que vous ressentez rarement en tant qu’acteur : ce rôle est pour vous et vous devez le jouer. »

Les fans peuvent voir la performance de Hugh Jackman quand Le fils sorties dans les salles à travers les États-Unis plus tard cette année, avec le déploiement initial commençant le 11 novembre.

Jackman espère Le fils Commencera des conversations entourant la vulnérabilité

Le fils montrera un côté vulnérable du personnage de Hugh Jackman alors qu’il élève ses enfants, et l’acteur espère que cela lancera des conversations en dehors du film. La santé mentale devient un sujet de plus en plus discuté, et Le fils amènera la discussion au premier plan. Jackman dit à Deadline qu’il se rapporte au film en tant que parent et réalise son impuissance dans certaines situations.

« Le film montre vraiment à quel point les gens sont isolés, en particulier autour des problèmes de santé mentale. Il y a une honte, il y a une culpabilité, il y a un désir intense d’arranger les choses… Mais réaliser notre impuissance, et je peux m’identifier à ça en tant que parent, admettre et diriger avec cette vulnérabilité conduit à la possibilité d’être réellement capable de comprendre et d’empathie avec les personnes qui vous entourent, de marcher à leur place et d’avoir une véritable honnêteté … Espérons que le film entame des conversations, espérons-le le film nous rappelle de ne jamais nous inquiéter seuls. »

Le fils met en vedette Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, Laura Dern et Zen McGrath aux côtés de Jackman. Florian Zeller pilotera le projet et écrira le scénario avec Christopher Hampton. Le fils arrive le 11 novembre à New York et Los Angeles avant sa distribution nationale.