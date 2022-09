Hugh Jackman dit que son rôle dans The Son a changé son approche de la parentalité

Hugh Jackman revient sur grand écran plus tard cette année avec son rôle dans Le fils. L’histoire suivra le personnage de Jackman, Peter, alors que sa vie mouvementée avec sa nouvelle partenaire (Vanessa Kirby) et leur bébé sont bouleversés par l’arrivée de son ex-femme (Laura Dern) et de leur fils adolescent, Nicholas (Zen McGrath) . De toute évidence, l’acteur de 53 ans sera dans le rôle de la figure paternelle pour plus d’une personne dans Le fils avec un nouveau-né et un fils adolescent. Cette dynamique a permis à Jackman de réfléchir à son propre style parental en dehors du film.

Selon les rapports de Deadline, la star a déclaré à la presse vénitienne que le film avait changé sa façon d’élever ses propres enfants. Il dit, « mais certainement depuis ce film, j’ai changé mon approche. »

« Pendant de très nombreuses années en tant que parent, le travail consistait à paraître fort et fiable et jamais inquiet et je ne veux pas alourdir mes enfants. Mais certainement depuis ce film, j’ai changé mon approche. Je partage davantage mes vulnérabilités avec mon 17 et 22 ans et je vois leur soulagement quand je le fais. »

Le fils Le réalisateur ressent la même chose que Jackman

Sony Pictures Classiques

Florian Zeller réalise la photo, dont les travaux précédents incluent Le pèredont Le fils est une préquelle. Le film est basé sur une pièce de théâtre de 2018 intitulée Le Fils de Zeller. Le cinéaste a réitéré la déclaration de Jackman, notant à quel point il peut être difficile de faire les bons choix en tant que parent.

« Nous partageons tous le même dilemme. Il est si difficile de prendre la bonne décision en tant que parent. Dans cette situation, ils prennent la mauvaise décision en pensant qu’ils peuvent y remédier par eux-mêmes… Il y a un moment où il est normal d’accepter d’être impuissant et impuissant. »

Le père a remporté deux Oscars lors de la sortie du film en 2020, et Zeller et le reste de l’équipe espèrent des résultats similaires. Le fils met en vedette Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, Laura Dern, Zen McGrath et William Hope aux côtés de Hugh Jackman. Christopher Hampton a écrit le scénario avec Zeller et a travaillé avec le cinéaste/dramaturge sur Le père, où il a reçu un Oscar. En outre, Hampton a travaillé sur des projets tels que Expiation et Liaisons dangereuses. Le fils sortira le 11 novembre à New York et Los Angeles avant d’élargir sa portée à travers les États-Unis. Le film sera également disponible sur certains marchés internationaux.