Hugh Jackman dirige les hommages après la mort du doubleur de Wolverine, Isaac Bradavid

En ce qui concerne Wolverine de Marvel, à ce stade, il n’y a qu’un seul nom qui me vient à l’esprit, et c’est Hugh Jackman. Il est donc normal que la version préférée à l’écran du personnage ait rendu hommage à Isaac Bardavid, l’écrivain, acteur et doubleur le plus connu pour avoir fourni la voix off brésilienne pour Jackman’s Wolverine dans le X Men films, décédé le 1er février à l’âge de 90 ans. Le petit-fils du nonagénaire a révélé fin janvier que Bradavid avait été transporté à l’hôpital en raison d’un emphysème.

Le décès de Bradavid a été marqué par Jackman, qui a partagé une vidéo de lui-même avec son homologue brésilien Wolverine sur son compte Instagram. Il a écrit : « Isaac Bardavid. Quelle légende. Quelle vie et quel héritage. Quelle voix!! #Wolverine #Brazil « Ne sois pas ce qu’ils ont fait de toi. » #logan Repose-toi bien mon ami.

La vidéo partagée par Jackman rappelle les nombreux acteurs et actrices méconnus qui aident à amener certains des plus grands films dans des pays non anglophones. Sans les goûts de Bradavid, il y aurait de nombreux pays qui ne seraient pas en mesure de suivre l’une des franchises hollywoodiennes les plus populaires au monde, et encore moins les petits films indépendants qui accompagnent tranquillement les blockbusters à méga budget.

Né à Rio de Janeiro en 1931, Bradavid était connu pour ses rôles dans Tocaia Grande, Carrer del Mar et K de 2012David. Bien qu’il ait été prolifique en tant qu’acteur de cinéma, ses plus grandes réalisations ont été dans les voix off et son travail s’est étendu bien au-delà de ses nombreuses fois à exprimer Wolverine dans de nombreux X Men films, une course qui s’est terminée par le dernier tour de Jackman en tant que super-héros dans Logan. Après le film d’action de 2017, Bradavid a déclaré que la voix du personnage avait été son rôle préféré.

Outre Wolverine, la liste des personnages que Bradavid a donnés à une voix portugaise comprend Freddy Krueger dans FreddySkeletor dans He-Man et les maîtres de l’universle commissaire Gordon dans Batman : la série animée, Gorge profonde dans Les fichiers Xet le Dr Eggman dans le Sonic l’hérisson les dessins animés. Bien sûr, avec une telle histoire de personnages très appréciés, il était naturel que de nombreux fans se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leur propre tristesse à l’annonce de sa mort.

« Nos condoléances vont à la famille, aux amis et aux fans d’Isaac Bardavid, qui est décédé. Isaac a doublé la voix de Hugh en portugais pour de nombreux films. Hugh l’a rencontré lors d’une visite promotionnelle au Brésil pour Logan en 2017. RIP, Monsieur. #hughjackman #isaacbardavid », a écrit l’un d’eux. Un autre a ajouté: «Le Brésil vient de perdre la voix d’Eggman, Wolverine, Skeletor. Isaac Bardavid, merci beaucoup pour votre charisme et mettez votre âme dans les personnages que vous avez exprimés. DÉCHIRURE. »

Le mois de janvier a jusqu’à présent vu plusieurs décès de certains acteurs et actrices aimés et de longue date de l’industrie du divertissement. Avec le décès de Bradavid, les cinéphiles ont perdu une autre légende, et nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ce moment.





