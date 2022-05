Hugh Jackman a répondu s’il y aura une suite à The Greatest Showman

RENARD DU 20E SIÈCLE

L’acteur qui a donné vie à PT Barnum a évoqué la possibilité de revenir sur le plateau avec Zac Efron et Zendaya. Quelles sont les chances d’une seconde partie ?

En 2018, après le phénomène de La La Terre avec Emma Stone et Ryan Gosling, un nouveau pari musical a suscité des attentes et n’a pas déçu : Le plus grand showman. Avec Hugh Jackman dans le rôle-titre, le film s’inspire de l’histoire vraie du fondateur d’un cirque, reconnu plus tard aux Golden Globes et aux Prix ​​Oscar. Bien que cela ait parfaitement fonctionné : cela vaut-il la peine de revenir avec un suite? Son protagoniste répond.

Dirigée par Michel Gracey et écrit par Michael Arndt, Jenny Bicks et Bill Condonle film racontait une partie de la vie de Phineas TaylorBarnum, l’artiste derrière Ringling Brothers et Barnum & Bailey Circus. Avec des chansons originales, il a présenté l’histoire de ce visionnaire qui est parti de zéro pour créer « le plus grand spectacle du monde”. Disponible en Disney+c’est une célébration de votre imagination qui captive le public du monde entier.

La biographie, combinée à la fiction et à la musique, ont été les clés pour que ce film devienne un succès auprès des mélomanes. Ce n’est pas tout! Aussi, il a opté pour un casting plein de personnages. En plus de Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya, Paul Sparks, Diahann Carroll et Michelle Williams Ils excellaient dans les seconds rôles. De cette façon, il est facile de penser à une suite qui les rassemble et montre un peu plus la vie au cirque.

En ce sens, récemment Michelle Williams – qui vient d’annoncer la grossesse de son troisième enfant – évoquait l’intérêt de continuer à développer cette histoire. Et People, il n’a pas fallu longtemps pour demander à Hugh Jackman ce qu’il pensait d’un éventuel retour dans ce film qui pourrait devenir une franchise. « Écoutez, si vous savez quelque chose sur ma filmographie, vous saurez que Je suis totalement contre les suites sous toutes leurs formes. Pas plus de neuf films !», dit-il en plaisantant.

Est-ce que l’acteur a joué carcajous dans le film X Men depuis merveille pour l’an 2000. Et jusqu’en 2017, avec Logan, a continué à donner vie au personnage dans différentes productions. Après avoir pris l’idée avec sympathie, il a assuré : «Je suis toujours ouvert. Si vous avez une bonne idée pour The Greatest Showman 2… Oui, je suis ouvert !”. Les acteurs exprimant leur désir de revenir sur le plateau, les chances que la suite soit une réalité augmentent.

