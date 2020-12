Hugh Grant prend sur Netflix Mockumentary sur 2020 de Black Mirror Creator

2020: Le faux documentaire de l’année de l’enfer est en préparation chez Netflix de Miroir noir créateur Charlie Brooker. Pour le moment, tous les détails sur le projet restent inconnus, mais Hugh Grant jouera un rôle de premier plan. Tout en ne révélant aucun détail sur le faux documentaire, Grant a parlé du rôle qu’il jouera dans une interview avec Vulture.

« Charlie Brooker a écrit un faux documentaire sur 2020 », a déclaré Grant à propos de son prochain grand projet.« C’est pour Netflix, et je suis un historien qui est interviewé sur l’année. Je suis assez répulsif, en fait! Et vous aimerez ma perruque. «

Vétéran de la télévision, Brooker est probablement mieux connu pour avoir créé Miroir noir en 2011 avec l’écriture de plusieurs épisodes sur plusieurs saisons. La série d’anthologies de science-fiction reçoit constamment des critiques principalement positives, impressionnant souvent les téléspectateurs avec une histoire différente dans chaque épisode. Lancé à l’origine sur Channel 4 au Royaume-Uni, Netflix a acquis les droits du programme après ses deux premières saisons, déplaçant officiellement l’émission dans sa nouvelle maison sur le service de streaming.

En 2018, Netflix publierait également une version autonome et interactive Miroir noir film avec des téléspectateurs capables de déterminer le résultat de l’histoire. Écrit par Brooker et réalisé par David Slade, le film met en vedette Fionn Whitehead en tant que programmeur adaptant un livre de jeu fantastique à un jeu vidéo dans les années 1980. La sortie a réussi à remporter deux Primetime Emmy Awards, remportant des victoires pour un film télévisé exceptionnel et une réalisation créative exceptionnelle dans les médias interactifs dans un programme scénarisé.

L’avenir du Miroir noir la franchise reste floue. En mai, Brooker a suggéré dans une interview avec Radio Times que 2020 n’était pas le bon moment pour poursuivre quelque chose d’aussi sombre qu’une sixième saison de Miroir noir, ce qui implique qu’il se concentrerait plutôt sur le développement de projets plus comiques. « Je ne sais pas quel est le ventre des histoires de sociétés qui s’effondrent, donc je ne travaille pas sur l’une de celles-ci », a déclaré Brooker à l’époque. « Je suis en quelque sorte désireux de revoir mes compétences en bande dessinée, alors j’ai écrit des scripts visant à me faire rire. »

Pendant ce temps, Hugh Grant a récemment été de retour dans les yeux du public avec son rôle acclamé sur L’annulation. Créée par David E. Kelley, la mini-série HBO est basée sur le roman de Jean Hanff Korelitz Vous auriez dû savoir. Il met en vedette Nicole Kidman dans le rôle d’une psychothérapeute dont la vie commence à s’effriter lorsqu’elle soupçonne son mari (Grant) d’être responsable du meurtre d’une femme. Ce n’est pas le genre de rôle que Grant est généralement connu pour incarner, mais il semble que les fans pourront le voir comme un personnage un peu plus maladroit lorsque le faux documentaire 2020 sera publié.

Netflix n’a pas encore commenté publiquement le faux documentaire de Brooker pour 2020, donc on ne sait toujours pas quand le projet arrivera au service de streaming. Pour l’instant, vous pouvez regarder les cinq premières saisons de Miroir noir sur Netflix. Vous pouvez également attraper Grant dans L’annulation, qui a récemment conclu sa diffusion cette semaine, sur HBO. Cette nouvelle nous vient de Vulture.

