Hugh Grant et Josh Hartnett rejoignent une distribution toujours en expansion pour le nouveau thriller de Guy Ritchie

Guy Ritchie chercherait à se réunir avec Les messieurs star Hugh Grant pour son prochain projet, le thriller d’action actuellement sans titre anciennement connu sous le nom de Cinq yeux, avec Jason Statham et l’homme macho Parcs et loisirs alumni Aubrey Plaza. Bien que l’accord ne soit pas encore conclu, Grant a rencontré beaucoup de succès en travaillant avec Ritchie dans le passé, recevant des éloges unanimes de la part des critiques et du public pour son interprétation du charmant détective privé amoral, Fletcher en 2019. Les messieurs.

Aux côtés de Hugh Grant, Penny terrible La star Josh Hartnett se serait également jointe aux travaux du projet, qui était auparavant acheté aux acheteurs au Festival du film de Toronto en tant que Cinq yeux. Devrait Hartnett rejoindre Cinq yeux, cela marquerait non seulement son plus grand rôle au cinéma depuis près d’une décennie, mais aussi sa deuxième collaboration avec le réalisateur Guy Ritchie et la star Jason Statham, l’acteur rejoignant déjà le couple pour Colère de l’homme, qui suit Statham dans le rôle de H, un personnage froid et mystérieux travaillant dans une société de camions de trésorerie chargée de déplacer des centaines de millions de dollars à Los Angeles chaque semaine.

Josh Hartnett est surtout connu pour des rôles tels que Numéro chanceux Slevin et 30 jours de nuit, mais a mis son nom à des projets moins connus au cours des dernières années. Un rôle de premier plan dans ces prochains projets Ritchie / Statham devrait, espérons-le, s’avérer lucratif pour lui.

Cinq yeux (ou peu importe comment il finit par être appelé), quant à lui, Jason Statham bat à nouveau le drapeau du cinéma d’action sans fioritures. Statham incarne le merveilleusement nommé Orson Fortune, un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est « recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. À contrecœur, associé à un expert de la haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer des marchands d’armes milliardaires. «

L’humoriste excentrique Aubrey Plaza prend la tête aux côtés de Statham, l’actrice révélant récemment ses plans pour «détruire» le héros d’action grisonnant lorsqu’ils se rencontrent finalement à l’écran. « J’ai hâte de tourner ce film », a déclaré Plaza. «J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer. «

Alors que les détails sur le rôle d’Aubrey Plaza sont en grande partie inconnus pour le moment, l’actrice espère que le film lui permettra de devenir le « bada ** agent de la CIA » dont elle a toujours rêvé, suggère fortement qu’elle jouera le « CIA high- expert en technologie « , qui s’appelait auparavant Sarah Fidel lorsque le projet était intitulé Cinq yeux.

Le projet a également récemment ajouté les goûts de Vu et La princesse à marier star Cary Elwes et rappeur et Les messieurs star Bugzy Malone à la liste. Guy Ritchie réalisera et produira le film à partir d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont tous deux travaillé avec le réalisateur à plusieurs reprises. Le film sera également produit et financé par Miramax avec la distribution de manutention STX. Cela nous vient grâce à Deadline.

