Hugh Grant dit que ce film «  Massive Turkey  » a presque ruiné sa carrière

Hugh Grant était autrefois un jeune acteur occupé qui semblait être partout et pouvait faire fondre les cœurs avec son sourire tordu.

Mais bien que la célébrité ait joué dans plusieurs films à succès, à un moment donné, Grant a perdu la vue du public. Qu’est-ce qui l’a poussé à faire une pause après avoir été le golden boy d’Hollywood? La star dit qu’un film dans lequel il a joué était suffisamment mauvais pour l’envoyer à l’actrice pendant des années.

L’ascension de Hugh Grant vers la gloire

Britannica rapporte que Grant est né à Londres en 1960. Lorsqu’il est allé à l’université à Oxford, il a étudié l’anglais avant de décider dans sa dernière année de continuer à jouer. Il jouait depuis un certain nombre d’années, apparaissant dans une poignée de films qui ont été peu remarqués lorsqu’il a décroché son rôle décisif en 1994.

Le film, Quatre mariages et un enterrement, était une comédie réconfortante qui est devenue un blockbuster international. Il a remporté un Golden Globe Award du meilleur acteur pour son rôle dans le film et sa carrière de bel homme de premier plan a été lancée.

Il a ensuite joué dans un certain nombre de films à succès, y compris Notting Hill, Journal de Bridget Jones, À propos d’un garçon, et l’iconique L’amour, en fait. Pendant environ 15 ans, Grant a semblé être constamment dans les théâtres, jouant un héros aux défauts attachants.

Mais ensuite est venu un film qui a tout changé.

Le film qui a mal tourné

CONNEXES: Hugh Grant révèle pourquoi il a quitté le théâtre et ce qui l’a inspiré à faire « l’annulation »

Selon The Guardian, en 2009, Grant a joué dans un film intitulé Avez-vous entendu parler des Morgans? L’intrigue du film du réalisateur Marc Lawrence ne ressemblait pas à quelque chose qui aurait un impact sur la carrière de Grant d’une manière aussi durable et négative.

Grant a joué Paul Morgan, qui semble se diriger vers le divorce de sa femme, Meryl (joué par une autre grande star de la journée, Sarah Jessica Parker). Le couple se débat parce qu’ils se sont séparés et Paul a été infidèle.

Mais alors que le couple est sur le point de se séparer, ils sont témoins d’un meurtre impliquant un gang. Pour les garder en sécurité afin qu’ils puissent témoigner devant le tribunal, les forces de l’ordre les emportent et les cachent dans le Wyoming. Là, alors qu’ils sont obligés de vivre une vie plus simple et plus lente, Meryl et Paul trouvent un moyen de se reconnecter et de recommencer.

Malheureusement, le film n’a pas été bien accueilli, c’est le moins qu’on puisse dire. En fait, le public et les critiques semblaient le détester.

La vie après les Morgans

Hugh Grant | Andreas Rentz / Getty Images pour Laureus

Après le flop embarrassant de Avez-vous entendu parler des Morgans? Grant semblait disparaître pendant quelques années. Il est apparu dans quelques petits projets, mais il était surtout impliqué dans d’autres choses en dehors du jeu d’acteur.

En 2016, il a commencé à revenir sous les yeux du public dans le film Florence Foster. Il a travaillé régulièrement depuis lors, plus récemment dans la populaire mini-série L’annulation.

Best Life rapporte que Grant a expliqué dans une interview ce qui l’a éloigné d’Hollywood pendant un certain temps. Il a dit qu’il n’avait pas aimé jouer depuis quelques années quand il avait eu la malchance de s’essayer à un film qui ne fonctionnait pas bien.

«Hollywood m’a abandonné parce que j’ai fait une énorme dinde avec ce film avec Sarah Jessica Parker [Did You Hear About the Morgans?]», A déclaré Grant. «Que je le veuille ou non après cela, les jours où j’étais un homme de premier plan très bien payé ont soudainement disparu du jour au lendemain. C’était un peu embarrassant, mais cela laissait la vie libre pour d’autres choses ».

Grant a passé ces années loin de se concentrer sur l’activisme politique et une campagne pour réformer la réglementation de la presse.

Il semble que la pause n’était pas une mauvaise chose pour Grant. Il a eu la chance de faire d’autres choses qui comptaient pour lui, et quand il était prêt à retourner au jeu d’acteur, il a pu commencer à explorer des rôles plus sérieux. Ces jours-ci, il semble apprécier à nouveau le travail et ses fans sont certainement heureux de le revoir.