HuggingChat, l’alternative gratuite et open source à ChatGPT que vous pouvez utiliser sans avoir à vous inscrire

BRIMO Tente pliante 2x2m Gratuit: 3 parois pleines avec 8 broches et un manchon de protection ! - orange

La tente ciseaux utilise une construction extrêmement bien adaptée. Vous pouvez monter ou démonter le mécanisme spécial rapidement et sans outils supplémentaires. Le tissu du manteau vous permettra alors d'ajuster la tente exactement à vos besoins du moment. Vous pouvez utiliser trois murs solides solides et un avec une porte et créer une agréable brise ou intimité. Lors de l'organisation de mariages ou d'événements par beau temps, vous ne pouvez étendre que des toits élégamment arqués au soleil. La super tente à ciseaux dans une taille pratique de 2 x 2 m servira parfaitement de gazebo pliant ou d'abri à des fins privées, dans votre propre jardin, vous pouvez utiliser l'espace mobile par exemple, pour griller. Les matériaux solides résistent bien aux rayons UV, mais aussi à la pluie éventuelle. La construction solide assure ces gazebos en tissu même par vent fort. Il est léger et encore plus solide, car il monte en amont avec d'autres supports, qui augmentent le volume de la structure et donc augmentent le poids, mais ne modifient pas l'épaisseur des parois intérieures. Au contraire, nous le faisons en réduisant le volume de seulement 2 mm du volume externe de la structure et en l'ajoutant aux parois internes, tout en réduisant le poids et en augmentant la résistance. Nous avons également utilisé cette philosophie sur un tissu qui, grâce aux dernières technologies, a une densité de fibres très élevée et conserve une grande durabilité malgré son faible poids. La protection UV en conjonction avec des matériaux de tissu de haute qualité garantit la solidité des couleurs avec un traitement imprégné. Le système BRIMO facilite le démontage grâce à la sécurisation automatique de la structure. L'assemblage du gazebo pliant devient plus simple, la construction est déverrouillée avec une légère traction. Encore plus rapide et sans effort !!! Le velcro appliqué sur le toit et les murs autour du périmètre assurera votre confort à la maison. Construction entièrement en acier composée de, l'acier allié vous garantit une longue durée de vie avec un poids de tente inférieur. La peinture en poudre thermoplastique spéciale crée un effet de construction pastel mat, ce qui confère au stand un caractère unique sur le marché. La peinture empêche la corrosion et résiste à l'abrasion.Les tentes ne sont pas destinées à une toiture permanente et à long terme. Nous fournissons le service uniquement pour les gazebos pliants BRIMO. Pièces de rechange et service de construction gratuits pendant la garantie prolongée de 5 ans. Pièces détachées pour bâches BRIMO, liste de prix sur demande. Inscrivez-vous et bénéficiez d'une réduction de 5 EUR pour chaque stand commandé.