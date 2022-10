Huesera, la perte osseuse comme revendication de la construction de la maternité traditionnelle

in

FICM 2022

Le nouveau film de Michelle Garza Cervera a été présenté en première au Festival international du film de Morelia et nous vous disons ce que nous en avons pensé.

Huesera, film de Michelle Garza Cervera (Photo : IMDB)

Dès qu’une femme mexicaine comme Valeria (Natalia Solián) révèle à sa famille qu’elle est enceinte, la maternité cesse d’être exclusivement la sienne. La tribu s’approprie ce rôle. Le noyau familial se donne la peine d’intervenir pour décider et ordonner sur une scène qui n’est pas la sienne et un corps qui ne lui appartient pas. Ils deviennent un cauchemar pour ceux qui vont à la mère. Quelque chose comme le vieux couple des Castevet dans Le bébé de Rosemary.

Cette invasion d’une maternité qui ne leur appartient pas est précédée de l’exigence que Valeria soit l’exemple à suivre. L’oppression tribale dicte qu’elle doit d’abord réaliser ce que personne d’autre dans sa famille n’a pu faire : obtenir un diplôme universitaire. Conquérir cet objectif imposé pour la satisfaction du reste et non la sienne, plus tard, elle doit continuer à tomber enceinte car c’est ainsi que la vision traditionnelle de ce que c’est que d’être une bonne femme le conçoit. Étudier pour devenir professionnelle ne sert à rien car la vraie validation en tant que femme est d’être mère. La pression exercée inclut son compagnon, Raúl (Alfonso Dosal), qui s’inscrit parfaitement dans la construction sociale qui se fait des femmes par rapport à ce qu’est la formation d’un foyer (abandonner leur travail, donc leur évolution professionnelle, afin de rencontrer le profil de la mère désintéressée).

L’accablement qui étouffe Valeria a un phénomène collatéral étrange mais révélateur comme manifestation de la pression exercée sur sa personne : son corps et tout ce qui l’entoure se met à tonner. Il craque les aliments, comme les os de poulet, mais il craque aussi les os de son propre squelette. L’imposition d’être une mère traditionnelle, une figure romantique basée sur le contrôle et l’ingérence de la femme enceinte, n’est rien de plus qu’une culture écrasante.

Cette culture est abordée par Michelle Garza Cervera dans un genre qui décrit parfaitement ce que des milliers de femmes comme Valeria dans ce pays souffrent et ont subi. L’idée et la pratique de modeler une future mère sous prétexte d’un abri familial vendu comme de l’amour se sont perpétuées, cependant cela peut être terrifiant pour celles qui vont accoucher. Le réalisateur trouve une extraordinaire complicité avec la photographe Nur Rubio Sherwell, qui précise justement, par des éclairages et des couleurs dissonantes, que le noyau familial est sombre, pas accueillant. Bien que pas dans toutes les familles, c’est dans ce modèle de familles que nous savons qu’il existe.

L’intrigue présente une entité squelettique comme une menace pour Valeria. C’est une ressource réussie pour faire croire au spectateur que l’horreur est là. Cependant, ce qui est vraiment effrayant, c’est la construction écrasante de la maternité traditionnelle aux mains de ceux qui se croient maîtres de la volonté des autres. Et la première pierre de cette pratique dominante est dans la religiosité avec laquelle on conçoit la mère mexicaine, homologuée comme la Vierge Marie (le film s’ouvre sur une immense effigie de la Vierge de Guadalupe plus effrayante qu’émouvante).

Le corps de Valeria est le corps des autres femmes. Ses os sont ceux de beaucoup d’autres. Si votre corps tonne, c’est parce que vous voulez rompre avec le schéma traditionaliste de la maternité qui ne donne à la future mère que douleur, désarroi, doutes, panique et culpabilité à un niveau individuel.

