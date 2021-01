Hubert Auriol est mort. Un des «Seigneurs du Dakar»

Il y a des noms indissociables du Rallye Dakar et l’un d’eux est, sans aucun doute, celui d’Hubert Auriol, décédé aujourd’hui, à l’âge de 68 ans, curieusement, en même temps que la course où il était célébré.

Né en Éthiopie en 1952 mais de nationalité française, il était affectueusement surnommé dans le monde de la course tout-terrain «L’Africain». En 1981, à la barre d’une BMW R80G / S, il vole l’hégémonie de son compatriote Cyril Neveu et offre à BMW la première victoire de la course. En 1983, il remporte à nouveau la course aux commandes de la R80G / S, battant à nouveau Neveu et offrant à la marque allemande la première de trois victoires consécutives sur deux roues.

En 1987, il participe pour la dernière fois au Dakar aux commandes d’une moto, victime d’un violent accident. Même ainsi, cette année-là, accompagné du Pilote de Formule 1 Henry Pescarolo il a battu le record du tour du monde sur avion à hélices, accomplissant l’exploit en 88 heures et 49 minutes.

Dans les années 1990, il décide de «tenter sa chance» dans la catégorie automobile et en 1992, aux commandes d’une Mitsubishi Pajero Evolution, il devient le premier pilote à remporter le Dakar sur deux et quatre roues. En cours de route, il a mis fin à l’hégémonie d’Ari Vatanen, qui avait remporté la course dans la catégorie automobile pendant trois années consécutives.

Nouveaux défis

Grand connaisseur du plus grand événement du monde, entre 1995 et 2004, au service de l’Amaury Sports Organisation (ASO), Hubert Auriol a fini par intégrer l’organisation de l’événement, en assumant les fonctions de directeur.

En plus de faire partie de l’organisation du Dakar, Auriol a également fini par être responsable de l’organisation d’autres événements de tous les horizons, à savoir le China Gran Rally et celui qui finirait par se présenter comme le «concurrent» du Dakar lorsqu’il quittera le continent africain. en 2008: l’Africa Eco Race.

Outre le sport automobile, il est également devenu connu en France comme l’hôte du programme «Koh-Lanta», la version française de «Survivor». S’adressant à l’agence de presse AFP, la famille d’Hubert Auriol a déclaré que son décès à l’âge de 68 ans était dû à « un accident cardiovasculaire, suite à un long combat contre une maladie ».

45secondes.fr tient à transmettre ses condoléances à la famille, aux amis et à tous les fans d’Hubert Auriol, en profitant de l’occasion pour rappeler une phrase célèbre de son autobiographie publiée en 2019: «Si c’est impossible, ça doit être intéressant».