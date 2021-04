Hubble célèbre son 31e anniversaire avec l’image de l’une des plus grandes étoiles de la Voie lactée

26 avr.2021 21:13:57 IST

Pour le 31e anniversaire du télescope spatial Hubble, il a capturé une image de l’une des étoiles les plus brillantes de notre galaxie. Appelée la star de la célébrité, en raison de sa luminosité, l’étoile est entourée d’un halo lumineux de gaz et de poussière, ce qui la rend plus grande qu’elle ne devrait l’être. Cependant, la star paie un prix élevé pour son opulence car elle vit sur le bord, combattant la gravité et les radiations pour éviter l’autodestruction. Selon un rapport de l’ESA, cette étoile combat la pression de rayonnement de l’intérieur elle-même poussant vers l’extérieur et la gravité se pressant vers l’intérieur.

Nommé AG Carinae, il a quelques millions d’années et existe à environ 20 000 années-lumière de la Voie lactée. Cette grande star est à la hauteur 70 fois plus grand que notre soleil et brille de l’éclat d’un million de soleils.

« J’aime étudier ces types d’étoiles parce que je suis fasciné par leur instabilité. Ils font quelque chose de bizarre », a déclaré Kerstin Weis, un expert des variables bleues lumineuses à l’Université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne.

La structure en étoile a été créée il y a environ 10000 ans à partir d’une ou plusieurs éruptions géantes. La couche extérieure a été soufflée dans l’espace comme une théière chaude faisant exploser son couvercle. Ces éruptions sont la vie typique d’une étoile appelée un variable bleu lumineux. Ces étoiles sont parmi les étoiles les plus énormes et les plus brillantes de tous les temps.

Une étoile variable bleue lumineuse ou une étoile LBV ne jette de la matière que lorsqu’elle est en danger d’autodestruction dit ESA.Ces étoiles sont rares avec moins de 50 LBV connues parmi les galaxies. Ils passent des dizaines de milliers d’années dans cette phase. Quand ils meurent, ils sont censés mettre fin à leur vie dans une explosion de supernova titanesque, qui enrichira l’Univers avec les éléments les plus lourds au-delà du fer.

Voici quelques-unes des caractéristiques les plus marquantes de cette étoile:

Il est surligné en bleu

Ce sont des structures filamenteuses en forme de têtards et de bulles déséquilibrées

Ces structures énormes et massives sont des amas de poussière éclairés par la lumière réfléchie de l’étoile

En regardant dans les caractéristiques en forme de têtard, ce sont des amas de poussière plus denses qui ont été sculptés par le vent stellaire

L’image a été capturée en lumière visible et ultraviolette. Le télescope spatial Hubble de la NASA est parfaitement adapté aux observations de lumière ultraviolette car sa gamme de longueurs d’onde ne peut être vue que depuis l’espace.

