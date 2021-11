Hubba, hubba – le calendrier des fermiers irlandais est de retour pour vous laisser chaud et dérangé

Il n’y a pas beaucoup de classements ou de compétitions dans lesquels vous pouvez parier en toute sécurité que Justin Bieber, Harry Styles et Conor McGregor seront contrecarrés par un groupe d’agriculteurs irlandais aléatoires – mais il y en a un.

Comme toujours, le calendrier présente des images de 12 des jeunes agriculteurs les plus fringants d’Irlande dans divers états de déshabillage, posant dans leurs habitats naturels entourés de machinerie lourde et d’adorables créatures de la ferme – tout en étant légèrement vêtus, bien sûr.

Depuis son lancement il y a plus de dix ans, le calendrier a gagné des fans du monde entier, avec des commandes venant de partout, de l’Australie au Brésil en passant par Hong Kong. Le succès du calendrier a même conduit à la publication agriculteurs irlandais, un livre photo destiné au marché américain, publié en 2016. « Des animaux irrésistiblement mignons et des mecs pâteux sans chemise – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? » demande la description du livre sur le site de l’éditeur.

L’édition 2022 présente la crème de la crème (pardonnez le jeu de mots) des agriculteurs les plus en vue d’Irlande de Cork, Kilkenny, Dublin, Wexford, Tipperary et Down. Les fans d’agriculteurs peuvent s’attendre à se régaler de ces hommes qui travaillent dur dans divers états de déshabillage, généralement avec du bétail à proximité.