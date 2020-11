Huawei Watch GT2 Pro apparaît comme une version avec suivi des phases de lune

La Huawei Watch GT2 Pro obtient une autre ramification: avec la collection Moon Phase, Huawei s’adresse aux fans de la lune, aux personnes sensibles à la lune et aux personnes qui dépendent des marées. La smartwatch avec suivi des phases de lune et informations sur les marées n’est initialement disponible qu’au Moyen-Orient.

La Huawei Watch GT2 n’est sortie qu’en 2019 et a déjà reçu de nombreuses éditions en dehors. Cependant, toutes les versions ne sont pas disponibles partout, c’est pourquoi la collection Moon Phase de la Watch GT2 Pro ne sera initialement lancée qu’en Arabie saoudite. Il y aurait certainement des parties intéressées dans ce pays aussi, selon le communiqué de presse, la variante spéciale de la smartwatch offre de nouveaux widgets passionnants.

Dis-moi comment est la lune et je te dirai comment tu dors

Lorsque vous regardez l’horloge, vous pouvez savoir quand le soleil et la lune se lèvent et se couchent actuellement. Un cadran spécial de la collection Moon Phase révèle également dans laquelle des huit phases de lune nous sommes actuellement. Il fournit également des informations sur les marées, c’est-à-dire sur les flux et reflux, ainsi que sur certaines constellations du ciel. En fait, les humains n’appartiennent pas aux êtres vivants au rythme des marées. Néanmoins, 40% se plaindraient « de dormir moins bien pendant certaines phases de la lune », explique le chronobiologiste Christian Cajochen de der clinique universitaire psychiatrique de Bâle en face du Temps.

Les nouvelles fonctionnalités se trouvent dans la célèbre Huawei Watch GT2 Pro avec son boîtier en titane, son dos en céramique et sa face avant en verre saphir. L’écran AMOLED de 1,39 pouces peut être personnalisé avec plus de 200 cadrans différents. Un autre argument en faveur de la smartwatch Huawei est sa durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu’à deux semaines – même avec une utilisation quotidienne des nombreuses fonctions de santé et de remise en forme.

Collection Moon Phase: disponibilité et prix

En Arabie Saoudite, la Huawei Watch GT2 Pro Moon Phase Collection est désormais disponible en version sportive au prix de 999 riyals saoudiens (environ 220 euros). La version Classic coûte 1099 SAR (environ 245 euros). Non seulement pour ceux qui sont sensibles à la lune, il reste à espérer que la noble smartwatch avec suivi des phases de lune apparaîtra également dans ce pays.