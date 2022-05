Huawei Watch GT 3 Pro : la smartwatch haut de gamme de Huawei lance un design avec des finitions en céramique et en titane

Partager

La nouvelle Huawei Watch GT 3 Pro débarque en Europe avec des finitions en céramique et en titane : c’est la nouvelle smartwatch premium de la marque chinoise.

Après la populaire Huawei Watch GT 3 présentée à la fin de l’année dernière, la marque chinoise a annoncé au monde son nouveau pari pour le segment de la montres connectées gamme « premium ». Le Montre Huawei GT 3 Pro c’est officiel, et c’est le modèle le plus avancé de la série GT à ce jour.

Alors que la montre avait déjà été présentée en Chine il y a quelques semaines, la firme en profite aujourd’hui pour annoncer la disponibilité mondiale de votre nouvelle smartwatch basée sur HarmonyOS. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

Huawei Watch GT 3 Pro, toutes les infos

Montre Huawei GT 3 Pro spécifications Dimensions HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titane (46 mm) : 46,69 mm x 46,69 mm x 10,9 mm, 54 grammes

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Céramique (42 mm) : 42,9 mm x 42,9 mm x 10,5 mm, 50 grammes Filtrer 46 mm : 1,43 pouces AMOLED, 466 x 466 pixels

42 mm : 1,32 pouces AMOLED, 466 x 466 pixels Matériaux HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium (46 mm) : titane et verre saphir

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic (42 mm) : céramique nanocristalline et verre saphir Processeur ARM Cortex-M Compatibilité Android 6.0 ou version ultérieure

iOS 9.0 ou version ultérieure

HarmonyOS 2 ou version ultérieure Mémoire 46 mm : 4 Go de ROM, 32 Mo de RAM

42 mm 4 Go de ROM, 32 Mo de RAM Batterie 46 mm : jusqu’à 14 jours d’autonomie, recharge sans fil

42mm : Jusqu’à 7 jours d’autonomie, recharge sans fil Autres Accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, capteur de température corporelle, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo Wifi, Bluetooth 5.2 protection Résistance à l’eau et à la poussière. Submersible jusqu’à 5 ATM

Les principales nouveautés de la Huawei Watch GT 3 Pro par rapport à la GT 3 tourner autour de leur apparence physique. Dans cette nouvelle génération, l’entreprise s’engage à deux finitions différentes pour son portables Etoile: titane et céramique. Le premier des modèles arrive avec un diamètre de 46 millimètres, et le modèle en céramique est disponible en 43 millimètres de diamètre.

Le modèle en titane a un finition gris mat, et est disponible avec deux types de bracelets différents : cuir gris et silicone noir. De plus, plus tard, il y aura un modèle avec bracelet en métal.

Pour sa part, la Huawei Watch GT 3 Pro de 43 millimètres avec une finition en céramique est disponible en blanc avec des accents métalliques dorés. Les deux modèles comprennent également un couronne tournante sur le côtéet un panneau en verre saphir protéger votre écran contre les bris et les rayures potentiels.

En parlant d’écran, nous ne trouvons pratiquement aucun changement par rapport à l’opus précédent. Les deux modèles sont équipés d’une dalle AMOLED d’une résolution de 466 x 466 pixels, full color et full touch. La seule différence réside dans sa taille : 1,43 pouces dans le modèle en titane et 1,32 pouces dans la version en céramique.

Comme la Watch GT 3, le modèle « Pro » est équipé d’un processeur ARM Cortex-M basse consommation, associé à 32 Mo de RAM et 4 Go de stockage interne. Ses batteries assurent jusqu’à 14 jours d’autonomie sur le plus grand modèle, et jusqu’à 7 jours sur le plus petit modèle. Ils sont équipés d’une recharge sans fil, et ont d’autres ajouts intéressants tels que haut-parleur, microphone, GPS ou NFCbien que ce dernier ne soit pas disponible sur tous les marchés.

Comme prévu, les deux modèles sont basés sur HarmonyOS 2, la dernière version disponible du système d’exploitation de Huawei. Cependant, contrairement à la version d’HarmonyOS que l’on a vue dans l’excellente Huawei Watch 3, ce modèle ne permet pas de télécharger des applications depuis la montre elle-même : il faut passer par la version AppGallery disponible pour les mobiles Android ou iOS.

Malgré son apparence élégante, la Huawei Watch GT 3 est une montre axée sur le suivi de la santé et du sport. Fournit un suivi Plus de 100 modes d’entraînement, lecteur de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen 5.0+ et moniteur d’oxygène sanguindétection de la température corporelle, moniteur de cycle menstruel, GPS bi-bande et bien plus encore.

Comme nouveautés intéressantes, il faut souligner les nouveautés « Plan de carrière intelligent », qui vous permet de concevoir un plan d’entraînement spécifique pour chaque utilisateur, basé sur des données sur sa condition physique et son historique d’entraînement. Petit à petit, le plan sera adapté pour améliorer progressivement la capacité de course de l’utilisateur.

Aussi, grâce à la transfert de données avec du matériel tiers et des applications de formationil est possible de synchroniser les données collectées par la montre avec celles collectées par d’autres appareils ou applications, telles que Runtastic ou CKmoot entre autres.

Prix ​​​​Huawei Watch GT 3 Pro et quand il peut être acheté

La nouvelle génération de smartwatches Huawei débarquera en Europe dans les prochains jours. Selon le modèle choisi, le prix varieraatteignant près de 600 euros dans la version la plus chère.

Donc le modèle le moins cher avec bracelet en silicone et le boîtier en titane seront disponibles à un prix de 369 euroset le modèle avec un bracelet en titane peut être acheté pour 499 €.

Le modèle en céramique sera le plus cher, tarifé entre 499 et 599 euros selon la variante choisie.

