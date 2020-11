Huawei vendra Honor pour environ 13000 millions d’euros au gouvernement de Shenzhen et à l’un des plus grands distributeurs chinois, selon .

L’honneur est à vendre et, selon ., il a déjà un acheteur. Huawei vendra sa sous-marque de mobiles et d’appareils pour un total de 100 milliards de yuans, environ 12 800 millions d’euros en échange direct.

L’objectif de la vente est de gagner de l’argent pour aider à atténuer les effets du blocus commercial et, accessoirement, permettre à Honor d’éviter le veto des États-Unis, toujours effectif et sans confirmation qu’il changera sous la future administration Biden.

Le gouvernement de Shenzhen vient à la rescousse

Comme décrit par ., la vente pourrait être officiellement annoncée dimanche prochain. L’accord a été conclu avec le gouvernement de Shenzhen, ville d’origine d’Honneur et de Digital China, son principal distributeur de téléphones.

Le blocus commercial a contraint Huawei à réorienter sa stratégie, en se concentrant sur les téléphones haut de gamme et les appareils domestiques. L’accord montre également le peu de perspectives de changement attendues par Huawei.

La vente se fera en espèces et inclura tous les éléments d’honneur, de la marque elle-même aux équipes de recherche, en passant par la chaîne d’approvisionnement. Au départ, on parlait d’une vente visant uniquement les téléphones pour une valeur d’environ 3 200 millions d’euros, mais finalement une vente totale d’une valeur plus élevée serait conclue.

Le gouvernement de Shenzhen sera le principal acheteur, tandis que Digital China détiendra une participation d’environ 15%. En plus de l’investissement du gouvernement, tel que décrit par . Au moins trois entreprises d’investissement de Shenzhen participeront cela prendra en charge entre 10 et 15% chacun.

Comme décrit par des sources proches de l’opération à ., après l’acquisition ils prévoient de lancer Honor en bourse d’ici trois ans indépendamment et espère garder les 7 000 employés actuellement en honneur.

En réponse à Engadget, de Honor, ils expliquent qu’ils n’ont actuellement aucun commentaire à offrir à cet égard.

