Huawei teste déjà son alternative à Gmail: les emails arrivent @ petalmail.com

Petal Mail rejoint Petal Search et Petal Maps au sein de l’écosystème d’applications de Huawei.

Le fabricant chinois Huawei a été contraint de se passer des services Google dans ses derniers terminaux, et malgré les informations qui indiquent qu’Harmony OS est plus qu’une simple copie d’Android et non un système d’exploitation indépendant, il continue de travailler pour développer ses propres applications, comme votre propre système de messagerie: Petal Mail.

Après Petal Search et Petal Maps, vient Petal Mail

Les informations de Gizchina révèlent que Huawei teste déjà sa propre alternative de messagerie à l’omniprésent Gmail et il s’appelle Petal Mail.

Le géant chinois dispose déjà de son propre moteur de recherche, Recherche de pétales, qui fournit des informations d’application, des actualités, des images, des vidéos, des achats, de la musique dans plus de 50 langues et sa propre application de cartes, Cartes de pétales, qui dispose d’un affichage de carte et d’un mode de navigation à utiliser comme GPS et est disponible dans plus de 140 pays et régions en dehors de la Chine.

Maintenant, Huawei fait un pas de plus pour se dissocier complètement de Google et teste déjà son propre fournisseur de messagerie qui possède le domaine. @ petalmail.com.

Si nous voulons ouvrir un compte de messagerie avec ce nouveau fournisseur, nous devons accéder au site Petal Mail, et une fois l’enregistrement et la vérification de votre numéro de mobile terminés, nous pourrons gérer notre nouveau compte de messagerie à partir de là. Bien sûr, Huawei travaille également sur une application mobile, mais pour l’instant, est en version bêta et n’est pas encore opérationnel.

Le géant chinois est bien conscient que la solution à la crise actuelle est créer un écosystème complet d’applications pouvant remplacer les applications et services Google, et vendent leurs terminaux comme quelque chose d’unique sur le marché: des appareils avec le meilleur matériel et avec propre logiciel qui ne dépend pas de tiers.

