Huawei se sépare de Honor: cela change pour les propriétaires de smartphones

C’est un coup pour le monde des smartphones: Huawei annonce officiellement la séparation de Honor. Cela signifie que la filiale ne fait plus partie de la dernière société mère malmenée. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires de smartphones? Cela pourrait-il signifier le retour d’Android?

Avec effet immédiat, Huawei a acquis toutes les actions Honor dans Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. vend, comme l’annonce l’entreprise sur son site Internet. Une fois la vente réalisée, Huawei n’aura plus rien à voir avec son ancienne fille et ne sera plus impliquée dans les processus décisionnels ou les activités commerciales. Avec la vente, Huawei dit vouloir s’assurer que son partenaire et vendeur le plus important honore « cette période difficile ».

Étape inévitable

La vente est basée sur la propre décision d’Honor: cela a été fait pour assurer la survie de l’entreprise. Cela a été précédé par une pression énorme – et par l’indisponibilité constante des éléments techniques importants nécessaires dans le secteur des smartphones. La dernière fois qu’il y a eu une rumeur en octobre 2020 selon laquelle le concurrent Xiaomi était intéressé par la division Honor.

Avec la vente, Honor gagne désormais une grande flexibilité, comme le rapporte The Verge. Cela peut signifier que le fabricant peut désormais négocier ses propres accords avec des entreprises comme Qualcomm et Google. En conséquence, les chipsets Snapdragon pourraient être installés dans les smartphones au lieu des puces Kirin précédemment utilisées de Huawei.

Un avenir incertain pour Honor

La question la plus intéressante pour les utilisateurs est de savoir comment les choses se passeront avec les services Google. En raison de l’embargo en cours imposé aux États-Unis, Huawei est interdit de négocier avec des entreprises américaines. Par conséquent, les applications telles que Google Maps ne doivent pas être installées sur les appareils – la version Android sous licence de Google est également affectée. Reste à voir comment la situation évolue pour Honor à cet égard.

Espérons que les parties en conflit parviendront à un accord. Parce qu’un produit phare comme le Huawei P40 Pro ne vaut pas grand-chose sur le marché local sans les services Google – malgré un appareil photo exceptionnel. À l’été 2020, Honor a présenté le Play 4 Pro, entre autres, qui propose un capteur de température comme fonction spéciale. Il sera passionnant de voir si l’entreprise peut continuer à proposer des smartphones de haute qualité à bas prix sans la technologie Huawei.