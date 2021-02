Huawei sans Google empire? Les USA veulent resserrer les rênes

Le gouvernement américain ne devrait pas se retirer des restrictions de Huawei, même sous le président Biden. Les premières déclarations de responsables gouvernementaux indiquent des restrictions encore plus strictes. Cela donne-t-il le reste au fabricant en difficulté Huawei?

Mercredi, le président américain nouvellement élu Joe Biden a tenu sa première réunion avec le président chinois Xi Jinping. L’un des sujets était l’interdiction de Huawei. Le fabricant de smartphones souffre des restrictions imposées par le président Trump depuis environ deux ans.

Cependant, il n’y a pas non plus beaucoup d’espoir d’assouplissement sous la nouvelle administration américaine. L’agence de presse . rapporte que l’administration Biden n’a pas l’intention de l’abroger tant que « des consultations et des examens intensifs » n’auront pas eu lieu avec les alliés américains.

Président américain Biden: Au Bund contre la politique économique agressive de la Chine

Le rapport de . fait référence au témoignage d’un haut responsable politique américain du gouvernement américain. Selon cela, les États-Unis ne veulent pas agir à la hâte en ce qui concerne l’affaire Huawei. Jusqu’à ce que tout soit vérifié, toutes les restrictions seraient maintenues. C’est également l’avis de la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo, qui a commenté le sujet la semaine dernière.

Le président Biden lui-même pensait que la stratégie de son prédécesseur n’était pas fausse. Cependant, il aurait dû compter sur les alliés américains pour prendre des mesures contre la Chine. Il faudrait désormais les contacter pour élaborer une stratégie commune. Jusque-là, tout restera le même.

Huawei plus faible que prévu?

Il est peu probable que les déclarations du gouvernement américain suscitent des espoirs pour Huawei. Le fabricant de smartphones a apparemment frappé les restrictions plus fort que prévu initialement. Presque personne sur le marché occidental ne s’intéresse aux téléphones Android sans les services Google. Vendre la division smartphone est toujours hors de question pour Huawei. Le fabricant l’a déjà clairement indiqué.

L’année dernière, selon Bloomberg, Huawei était toujours combatif. Un retrait complet a été prononcé. Il était censé nuire gravement à l’industrie américaine des semi-conducteurs, mais il n’a jamais été réussi. Au lieu de cela, le géant chinois de la téléphonie mobile est maintenant à la recherche de mots conciliants. Un signe clair que les choses ne vont pas bien.