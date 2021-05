Huawei: retour au sommet avec Harmony OS et le P50? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Une nouvelle fuite révèle quand Huawei veut introduire son propre système d’exploitation pour smartphone « Harmony ». Les Chinois travaillent sur le logiciel depuis des années et ont de grandes ambitions. Découvrez les actualités ici.

Il n’y a pas longtemps, Huawei était sur le point de renverser Apple et Samsung du trône et de se couronner comme le plus grand fabricant de smartphones au monde. Mais ensuite, l’embargo commercial américain est entré en vigueur et a plongé le géant de la technologie dans une crise profonde. En juin, cependant, le constructeur veut prendre un nouveau départ et attaquer à nouveau les deux grands. Diverses sources, y compris le leaker RODENT950, rapportent que Huawei est sur le point d’introduire Harmony OS.

Harmony devrait devenir plus qu’une imitation Android ou iOS

Selon la fuite, Huawei présentera Harmony le 2 juin. Rien d’officiel n’est connu pour le moment, mais divers entretiens avec les responsables montrent que Huawei a de grands projets pour le système d’exploitation. Par exemple, cela ne devrait pas être simplement une copie Android ou iOS, mais devrait suivre son propre chemin. Cependant, il n’est pas encore possible de dire à quoi cela ressemblera.

De plus, Huawei ne souhaite pas seulement utiliser Harmony OS lui-même. Pour que le système d’exploitation s’établisse aux côtés d’Android et d’iOS, il devrait également être préinstallé sur les smartphones d’autres fabricants à l’avenir. Gizmochina a rapporté que le responsable des services cloud grand public avait révélé dans une interview en septembre 2020 que Huawei était en pourparlers avec Xiaomi, Oppo et Realme pour vendre le système d’exploitation.

Présentation conjointe avec le Huawei P50?

Il y avait autre chose … Ah oui, le Huawei P50 est également à venir. Nous avons déjà signalé que le smartphone proposait vraisemblablement un nouveau design de caméra fou. Mais l’appareil photo devrait également établir de nouvelles normes en termes de technologie.

Il n’y a pas encore de date de présentation officielle pour le smartphone. Cependant, divers experts de l’industrie supposent une présentation en juin. Est-ce une coïncidence? Peut-être même qu’une double surprise nous attend le 2 juin. Le long retard dans la présentation suggère que Huawei présente directement le P50 avec le nouveau système d’exploitation Harmony.









