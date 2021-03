Huawei, qui prétend être le plus grand contributeur à la technologie 5G, commencera à facturer aux fabricants l’utilisation de ses brevets

FOSCARINI lampe à suspension CABOCHE PLUS GRANDE à LED (Transparent - Verre soufflé et métal chromé)

Foscarini Caboche née de la volonté de créer une lampe aussi précieuse et magnétique qu'un bracelet de perles, volonté qui s'est traduite en légèreté et transparence grâce à l'utilisation du polyméthacrylate. Caboche s'est affirmée dès ses débuts comme l'un des plus grands bestsellers de la collection