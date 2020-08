Huawei promet des mises à jour Android pour ses smartphones – malgré l’interdiction

C’est ainsi que cela devrait se poursuivre avec les mises à jour Android pour les smartphones Huawei: la licence d’exception pour les entreprises américaines a expiré, selon laquelle le commerce avec Huawei était encore possible – et donc les mises à jour. Mais quelle est la prochaine étape? La société chinoise promet un avenir pour ses propres appareils.

Selon Huawei Central, les utilisateurs de smartphones Huawei déjà sur le marché peuvent compter sur la réception de mises à jour pour le système d’exploitation et les services. Cela est possible grâce à la force de la communauté open source et à ses propres compétences en «R&D» (recherche et développement).

AppGallery et HMS sont-ils équivalents?

Plus précisément, cela signifie que les smartphones sur lesquels le Google Play Store est préinstallé devraient continuer à recevoir des mises à jour pour les applications et les services Google – de la même manière qu’auparavant. Les smartphones sur lesquels le Google Play Store n’est pas installé départ usine doivent également recevoir des mises à jour. Ici, le processus se déroule via les soi-disant «Huawei Mobile Services» (HMS) et l’AppGallery.

Mais qu’en est-il des mises à jour du système d’exploitation lui-même? Selon un tweet de Huawei, la société souhaite “partager la sécurité et les mises à jour logicielles comme toujours”. L’expiration de la licence d’exception n’a pas d’impact direct sur les «appareils existants».

Interdit jusqu’en 2021

Il reste à voir si Huawei peut tenir parole et s’il n’y a réellement aucun impact direct sur les utilisateurs. Parce que le fait que les mises à jour soient diffusées via le Google Play Store ou l’AppGallery interne de Huawei devrait au moins faire une différence notable dans le temps. Le Huawei P40 aurait déjà reçu la mise à jour de sécurité pour août 2020, comme l’a rapporté Huawei Central. Ce smartphone doit se passer du Google Play Store en Europe. Ici, l’entreprise s’appuie exclusivement sur HMS et l’AppGallery.

Espérons que les États-Unis pourront régler leur différend commercial avec la Chine. Cela affecte non seulement les mises à jour logicielles des appareils déjà vendus, mais également le matériel des futurs smartphones. L’embargo commercial pourrait signifier que Huawei ne peut plus fabriquer ses propres puces Kirin. Si Trump réussit, l’interdiction restera en vigueur au moins jusqu’en mai 2021.