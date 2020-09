Huawei prépare son indépendance d’Android: le premier mobile avec HarmonyOS est prévu pour 2021

Il y a un an, lors d’un événement destiné aux développeurs, Huawei a dévoilé son système d’exploitation HarmonyOS. La réponse du constructeur asiatique aux différents obstacles venus de l’Occident, comme l’interdiction d’utiliser les services Google. On en savait peu plus à ce sujet ces derniers mois, mais de nouveaux rapports indiquent 2021 comme l’année pour enfin voir un mobile Huawei avec HarmonyOS.





Tel que rapporté par le média asiatique QQ, Huawei cherche à lancer un téléphone avec HarmonyOS l’année prochaine. C’est quelque chose qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, pratiquement avant même que l’existence d’HarmonyOS ne soit connue. Le premier téléphone que HarmonyOS était censé apporter était en fait le Huawei P40, comme l’a commenté le PDG de la société.

Dans une récente interview, Richard Yu, PDG de Huawei, a commenté l’existence de ce téléphone avec HarmonyOS à l’intérieur. HarmonyOS est conçu pour être un système d’exploitation universel et disponible sur tous les types d’appareils. Comme expliqué par Huawei dans sa présentation, Nous le verrons sur les téléphones, mais aussi sur les appareils domestiques, les montres intelligentes, les ordinateurs ou même les voitures. Ce téléphone intelligent équipé de HarmonyOS pourrait être le pistolet de départ pour l’expansion du système d’exploitation.

Dans les jours suivant l’arrivée d’HarmonyOS 2.0

Avant l’arrivée d’un mobile avec HarmonyOS et l’absence d’Android, nous aurons une deuxième version d’HarmonyOS. Le 10 septembre, Huawei prépare un nouvel événement et il est prévu que la deuxième version d’HarmonyOS soit rendue publique.

L’année dernière, nous avons seulement regardé à quoi ressemblait HarmonyOS, un regard plus sur les bases et les idées du système d’exploitation que sur son apparence et ses fonctions. Peut-être que cela changera ces prochains jours avec l’arrivée d’HarmonyOS 2.0, où nous pourrions voir plus en détail les caractéristiques et l’apparence de l’alternative à Android et Windows.

Huawei a actuellement plusieurs fronts ouverts, en plus de rechercher l’indépendance de Google / Android (volontaire ou non), vous avez également besoin d’une alternative pour vos processeurs. TSMC ne pourra pas leur fournir à partir du 15 septembre prochain davantage de processeurs Kirin en raison du veto américain. L’une des alternatives qui se présente est de passer à MediaTek, même si à court terme il semble que le Huawei Kirin soit terminé depuis un certain temps.

Via | PhoneAreana et QQ